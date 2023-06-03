В Казахстане впервые вручат специальную Президентскую литературную премию

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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году для господдержки молодых талантов и формирования нового поколения авторов впервые будет вручена специальная Президентская литературная премия. Об этом на встрече с молодыми литераторами заявил министр культуры и спорта Асхат Оралов.





Лауреаты Президентской литературной премии будут определены в четырех номинациях. Это "Проза", "Поэзия", "Драматургия" и "Детская литература". Победители в каждой из категорий получат по 4 млн тенге, звание "Лауреат специальной Президентской литературной премии", диплом и нагрудный знак.





Как отметили в Минкультуры, участвовать в конкурсе могут литераторы в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются с 1 до 30 июня в бумажном и электронном видах. Главное условие - предлагаемые работы должны быть новыми, не участвовавшими ранее в национальных и международных конкурсах.





Подобные начинания необходимы не только для развития отечественной литературы, но и для увеличения объема контента на казахском языке. Особенно в области детской литературы. Повышенное внимание уделяется театральному искусству. Наша цель - значительно увеличить число постановок отечественных авторов. Уверен, молодые драматурги сыграют в этом важную роль", - отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.