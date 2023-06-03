02.06.2023, 10:43 63146
В Казахстане впервые вручат специальную Президентскую литературную премию
Победители получат по 4 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году для господдержки молодых талантов и формирования нового поколения авторов впервые будет вручена специальная Президентская литературная премия. Об этом на встрече с молодыми литераторами заявил министр культуры и спорта Асхат Оралов.
Лауреаты Президентской литературной премии будут определены в четырех номинациях. Это "Проза", "Поэзия", "Драматургия" и "Детская литература". Победители в каждой из категорий получат по 4 млн тенге, звание "Лауреат специальной Президентской литературной премии", диплом и нагрудный знак.
Как отметили в Минкультуры, участвовать в конкурсе могут литераторы в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются с 1 до 30 июня в бумажном и электронном видах. Главное условие - предлагаемые работы должны быть новыми, не участвовавшими ранее в национальных и международных конкурсах.
Подобные начинания необходимы не только для развития отечественной литературы, но и для увеличения объема контента на казахском языке. Особенно в области детской литературы. Повышенное внимание уделяется театральному искусству. Наша цель - значительно увеличить число постановок отечественных авторов. Уверен, молодые драматурги сыграют в этом важную роль", - отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.
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03.06.2023, 16:30 6106
В управлении градостроительного контроля Алматы опровергли слухи о задержании своих сотрудников
В ведомстве напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении градостроительного контроля Алматы опровергли слухи о задержании сотрудников ведомства.
Информация, изложенная в социальных сетях о задержании сотрудников управления не соответствует действительности", - сообщили в управлении градостроительного контроля города Алматы.
В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.
03.06.2023, 12:47 14161
В Алматинской области задержана автомашина по подозрению в наличии оружия и запрещенных веществ
Факты зарегистрированы по части 3 статьи 287 и части 4 статьи 296 УК РК
Фото: скриншот из видео egovpress
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками полиции Карасайского района Алматинской области на автодороге Алматы - Бишкек остановлена автомашина BMW, сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска у пассажира авто обнаружено белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, а также у другого пассажира изъят травматический пистолет МК-471С. Проводятся следственные действия с назначением судебно-химической экспертизы", - сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.
Отмечается, что данные факты зарегистрированы по части 3 статьи 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств) и части 4 статьи 296 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере) УК РК.
Вчера издание "Пятый регион" сообщило, что в Алматинской области произошло задержание одного из руководителей рынка "Алтын Орда". Сообщалось, что в полицию поступила информация о вооруженных людях на автомашине марки BMW. Среди задержанных оказался замдиректор УТК "Алтын Орда". По данному факту было начато досудебное расследование по статье 287 УК РК.
Как сообщили изданию в пресс-службе рынка, у задержанных есть все разрешительные документы на ношение оружия.
Напомним, на этой неделе на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова были рассмотрены вопросы работы крупнейшего торгового рынка "Алтын Орда".
Было отмечено, что, учитывая большой ежедневный поток продукции, на рынке создается неконтролируемая олигополия в региональном масштабе. В результате проверок Генеральной прокуратуры и госорганов выявлено более 300 нарушений норм законодательства РК.
По данным акимата Алматинской области, выявленные нарушения устранены частично. При этом увеличилось количество жалоб от предпринимателей на неблагоприятные условия ведения бизнеса, что в конечном счете приводит к необоснованному росту цен на товары.
По итогам обсуждения премьер-министр подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. В частности, для приведения деятельности рынка "Алтын Орда" в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен поручено организовать общественный контроль, а также создать на территории рынка постоянную мобильную группу из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ и других уполномоченных госорганов до полного устранения всех нарушений.
03.06.2023, 11:35 16651
В отношении авиакомпании SCAT возбуждено административное дело - КГА
27 мая на рейс Костанай - Анталья не пустили семью с ребенком с особенными потребностями
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом гражданской авиации МИИР РК возбуждено административное производство в отношении авиакомпании SCAT за нарушение статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях по причине снятия пассажиров с рейса VSV-5280 по маршруту Костанай - Анталья.
Инцидент произошел 27 мая в аэропорту Костаная, когда на борт самолета не пустили семью с особенным ребенком.
Отмечаем, что соблюдение этичных норм при обслуживании всех категорий пассажиров, в том числе пассажиров с ограниченными возможностями, должно быть приоритетом в работе казахстанских авиакомпаний. Нарушение данных требований является недопустимым и неприемлемым", - сообщили в комитете.
По информации авиакомпании SCAT, пассажиру возмещен понесенный материальный ущерб, в ближайшее время пассажиры планируют перелет в соответствии с предложенной туристической путевкой. В отношении сотрудников авиакомпании SCAT, допустивших административное правонарушение, будут приняты меры дисциплинарного характера.
Авиакомпания SCAT будет привлечена к административной ответственности согласно действующему законодательству Республики Казахстан", - отметили в КГА.
03.06.2023, 10:52 20721
Узбекистанский лоукостер запускает рейсы в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Узбекистана проработан вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов узбекистанской низкобюджетной авиакомпанией My Freighter (Centrum Air) в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе МИИР.
Авиакомпания My Freighter (Centrum Air) планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Ташкент с 5 июня 2023 года с частотой 3 рейса в неделю (понедельник, среда и пятница) на воздушных судах типа А-320.
Увеличение количества рейсов между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами, а также повлияет на увеличение конкуренции и снижение стоимости авиабилетов", - отметили в ведомстве.
My Freighter - узбекистанский авиаперевозчик, базирующийся в Ташкенте. Авиакомпания выполняет пассажирские и грузовые рейсы. Авиакомпания создана в январе 2020 года, первый пассажирский рейс выполнила в феврале 2023 года. В парке авиакомпании имеется 5 воздушных судов (Airbus-319, Airbus-320, Boeing-747).
03.06.2023, 10:17 22096
В Казахстане усилена ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 19 мая вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения". Законом введено усиление ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере, сообщает Polisia.kz.
В статьях 106 (Причинение тяжкого вреда здоровью) и 107 (Средней тяжести) УК РК введены квалифицирующие признаки "совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного". Зависимыми лицами в данном случае могут выступать супруги, в том числе проживающие в гражданском браке.
Если ранее по статье 106 предусматривалась ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, то теперь наказание составляет от 6 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, административное или уголовное производство может начаться без заявления со стороны потерпевшего лица", - сообщили в МВД.
Как сообщалось ранее, принятые поправки позволят возбуждать административные дела в данной сфере без заявления потерпевшего. Для составления протокола теперь будет достаточно свидетельских показаний соседей, записи с камер видеонаблюдения либо видеорегистратора сотрудника полиции.
Также исключается возможность повторного примирения сторон.
В 2022 году по бытовым скандалам в суд было направлено 47 тысяч адмпротоколов, из них 20 тысяч прекращены в связи с примирением. Теперь примириться можно будет только один раз в суде.
В МВД призывают граждан к ответственным отношениям в семейно-бытовой сфере.
03.06.2023, 09:07 24751
Какая погода ожидается в Казахстане в субботу
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием отрога антициклона на большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков.
Лишь на западе, северо-западе, днем в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике сохраняется усиление ветра, на юге, юго-востоке - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильная жара, на юго-западе областей - очень сильная жара.
В Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской областях ожидается сильная жара.
В Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Абайской, Костанайской областях, в области Жетысу, на востоке Западно-Казахстанской, Атырауской областей, на юго-востоке Карагандинской области, в центре Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестанской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +35, +37 °C, скорость ветра - днем 5-10 метров в секунду.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +28, +30 °C, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.
В Шымкенте: ясная погода, без осадков, +33, +35 °C, скорость ветра - 8-13 метров в секунду.
02.06.2023, 14:18 61366
"Ногаев, где вода?": аким Мангистауской области прокомментировал адресованные ему плакаты
Фото: Кадр из видео
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Актау. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на брифинге в службе центральных коммуникаций прокомментировал вывешенные на домах в Актау и адресованные ему плакаты с надписью "Ногаев, где вода?".
Журналисты спросили главу региона, видел ли он плакаты, вывешенные жителями Актау, и почему людям приходится общаться с ним таким способом, пишет Lada. В ответ аким области заявил, что считает связь с населением достаточно хорошо налаженной. Для этого, по его словам, создан чат областного акимата, куда ежедневно поступают десятки вопросов об обеспечении и улучшении коммунальных услуг.
Мы знаем, на какие моменты надо обращать внимание, знаем больные точки и в этой связи принимаем решения. В данном доме (где был вывешен плакат. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) при проверке было обнаружено, что подающий насос был поврежден, и этот дефект был устранен, а система подачи воды возобновлена. Все наши усилия направлены на то, чтобы улучшить качество коммунальных услуг", - сказал Ногаев.
Ранее горожане в социальных сетях делились фото и видео с плакатом, который закрепили на крыше дома № 5 в 4-м микрорайоне с надписью "Ногаев, су кайда? Где вода?".
Позднее еще один плакат "Г-н Ногаев, где вода?" с обращением к акиму области появился на жилом доме № 50 в 4-м микрорайоне Актау.
Ранее аким Актау Ербол Избергенов обратился к жителям города из-за проблем с водой.
По его словам, в городе давно существует водная проблема: дефицит воды, низкое давление, вследствие чего до верхних этажей вода не поступает в полном объеме.
В апреле жители Мангистауской области остались без электричества и горячей воды из-за аварии. Также сообщалось о временном снижении давления питьевой воды в Актау.
За месяц до этого ТОО "Мангистауский атомный электрокомбинат" (МАЭК) заявил, что намерен повысить тарифы на тепло и воду в 2 раза. Повышение тарифов на атомной электростанции объясняют тем, что при их утверждении не учитывалось подорожание газа.
В феврале партия "Amanat" заявила, что в ближайшие 5 лет в Мангистауской области построят 6 опреснительных заводов и пообещала держать этот вопрос на контроле.
В декабре прошлого года жители Актау пожаловались на отсутствие воды и отопления. Горожане опасались повторения ситуации, возникшей в Экибастузе. После этого питьевую воду в Актау стали давать по графику: утром с 7.00 до 9.00 и вечером с 19.00 до 21.00.
До этого, в ноябре, президент Токаев поручил обеспечить все города и села Мангистауской области чистой питьевой водой.
В апреле прошлого года очевидцы сняли на видео резкое обмеление Каспия. Также сообщалось, что из-за обмеления моря жители Актау испытывают проблемы с питьевой водой.
Экологи предрекают Каспию судьбу Арала.
02.06.2023, 13:00 78126
"Роснефть" представила крупным нефтегазовым компаниям уникальное ПО
Фото: Роснефть
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Москва. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - "Роснефть" создала и развивает линейку собственного уникального программного обеспечения во всех ключевых процессах нефтегазодобычи.
В ходе Технологического дня наукоемкого программного обеспечения (ПО) "Роснефти", который состоялся в Москве, главные инженеры и руководители ИТ-проектов научно-исследовательского института "РН-БашНИПИнефть" продемонстрировали возможности наукоемкого софта компании.
На московском Технологическом дне наукоемкого программного обеспечения компании "Роснефть", кстати, побывали в качестве участников более 100 представителей крупнейших российских нефтегазовых компаний, в том числе - "Газпром", "Новатэк", "Лукойл", "Зарубежнефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Транснефть" - и стали свидетелями возможностей и планов развития наукоемкого софта "Роснефти", - сообщил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Роснефть" стала первой компанией в России, которая успешно создает наукоемкое программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Сегодня линейка наукоемкого ПО включает 23 программных продукта, 10 из которых уже выведены на рынок и успешно продаются.
Судя по отзывам специалистов, они часто даже превосходят зарубежные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и удобству интерфейса. В частности, используется физико-математическое моделирование, а также применяются технологии искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Конкретно "Роснефть" разработала первый на территории Евразии промышленный симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) "РН-ГРИД", а в планах - вывод уже в этом году на внешний рынок новых программных высокотехнологичных комплексов - "РН-ВЕГА" и "РН-Буровые расчеты", - подчеркнул Алексей Мухин.
Уникальные IТ-решения "Роснефти" применяются для производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений.
В условиях санкций, введенных коллективным Западом против России в целом и ее топливно-энергетического комплекса в частности, важнейшая задача - обеспечить реальный технологический суверенитет нашей нефтегазовой промышленности. А это означает, что необходимо не строить воздушные замки, а "еще вчера" внедрять на производственных объектах российские технологии и оборудование. И в первую очередь это касается программного обеспечения, по которому зависимость от импорта к началу нынешнего десятилетия достигла крайне высокого, а по отдельным позициям - и критического уровня. И, к счастью, в России есть компании, которые озаботились решением этой задачи действительно еще "вчера". Лидером здесь выступает компания "Роснефть", которая первой в стране приступила к разработке широкой линейки наукоемкого программного обеспечения", - заявил эксперт "ИнфоТЭК" доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.
Он отметил, что ПО, разрабатываемое специалистами дочерних предприятий "Роснефти", охватывает ключевые процессы нефтегазодобычи.
Причем продукты, предлагаемые компанией, превосходят импортные аналоги по скорости обработки данных и перечню решаемых задач. Они используют современные алгоритмы и, что немаловажно, обладают удобным интерфейсом", - подчеркнул Валерий Андрианов.
Кроме того, добавили в компании, ПО "Роснефти" способно работать в отечественных операционных системах (ОС) семейства Linux.
В основе программных продуктов заложены новейшие технологии. При разработке используется физико-математическое моделирование с применением искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных мощностей", - отметили в пресс-службе компании.
На сегодняшний день реализовано более 900 лицензий нефтегазовым и нефтесервисным компаниям, более 3700 академических лицензий "Роснефть" безвозмездно передала в 24 ведущих вуза страны для образовательных целей.
Роснефть" не только создает и продает ПО, но и проводит обучение пользователей и осуществляет техническую поддержку программных продуктов. В 2022-2023 году проведено более 100 обучающих семинаров", - добавили в компании.
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