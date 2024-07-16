В Казахстане временно отключат телевидение и радио

В первом квартале зарплаты в этой сфере составляли в среднем около 767,8 тыс. тенге

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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в полтора раза вырос объем услуг в сфере рекламы и маркетинга, а зарплаты рекламщиков и маркетологов подскочили более чем вдвое, сообщает - В Казахстане в полтора раза вырос объем услуг в сфере рекламы и маркетинга, а зарплаты рекламщиков и маркетологов подскочили более чем вдвое, сообщает Finprom





За январь-март текущего года в РК в области рекламы и исследований конъюнктуры рынка оказали услуг на 147,7 млрд тенге, что сразу на 45% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Рост объема услуг в реальном выражении составил 41,9% за год", - сообщает агентство.





finprom.kz





83% всех услуг в этой сфере приходится на Алматы. Их было оказано на 123,1 млрд тенге, на 59,3% больше, чем годом ранее.





Вторую и третью строчку в рейтинге заняли Астана (7,3 млрд тенге, минус 24%) и Мангистауская область (5 млрд тенге, годовой рост в 11,4 раза).





Меньше всего рекламных и маркетинговых услуг оказано в Туркестанской и Улытауской областях.





finprom.kz





Сразу 82,1% всего объема услуг в секторе пришлось на деятельность рекламных агентств: 121,3 млрд тенге, на 42% больше, чем годом ранее. Еще 12,7%, или 18,8 млрд тенге, составили услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения (годовой рост - на 41,4%). Оставшиеся 7,6 млрд пришлись на услуги по размещению рекламы в средствах массовой информации (рост сразу в 2,4 раза)", - говорится в исследовании.





Что касается зарплаты рекламщиков и маркетологов, в первом квартале текущего года она составляла около 767,8 тыс. тенге, в 2,4 раза больше, чем в первом квартале прошлого года.



