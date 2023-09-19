Сбой в телерадиовещании произошел из-за проблем со спутником KazSat

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Атырау. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Отчуждение парковой земли в городе Атырау было осуществлено с грубым нарушением земельного законодательства, заявил депутат мажилиса парламента Бакытжан Базарбек.





Необходимо отметить, что решение акима города Атырау № 402 от 4 декабря 2002 года и решение акима города Атырау № 797 от 21 апреля 2005 года были приняты без утвержденного землеустроительного проекта, что является нарушением требовании статьи 43 Земельного кодекса", - написал депутат на своей странице в Сети.





Помимо этого, отметил он, указанные парковые земли были землями общего пользования и предоставление их в частную собственность юридическим лицам в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Земельного кодекса не допускалось и возможно было только после исключения из состава земель общего пользования в соответствии с пунктом 2 статьи 109 Земельного кодекса (Использование земель населенных пунктов).





По словам мажилисмена, "в этой связи, еще в 2013 году территориальная управление земельной инспекции по Атырауской области, подает иск в суд и решением СМЭС от 10 июня 2013 года, постановлениями апелляционной коллегии по гражданским и административным делам Атырауского областного суда от 31 июля 2013 года и 01 октября 2013 года, указанные решения акима были признаны незаконным и отменены".





Но, вот незадача! Суды в 2013 году отказали в иске земинспекций, в части отмены гражданско-правовых сделок с земельным участком сославшись, на то что у инспекторов, согласно статье 148 Земельного кодекса, отсутствует право предъявлять такие требования. Да, согласен, в 2014-2021годах, все контрольные функции были переданы акиматам областей, позднее, они их передали районным акиматам. Но, законом от 30.06.2021 года мы внесли изменения в Земельный кодекс и вернули контрольные функции в ведение Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства", - сообщил Бакытжан Базарбек.





Теперь, заявил он, КУЗР МСХ и его территориальные департаменты могут оспорить гражданско-правовые сделки, которые вытекают из актов МИО, которые признаны незаконными и отменены судебными актами.





Это сейчас успешно работает в деле возврата незаконно отчужденных земель Центра акушерства, гинекологии и перинаталогии и земель КазНУ имени аль-Фараби в Алматы. Меня беспокоит тут другое, это то, что незаконно отчужденный земельный участок являющийся частью городского парка города Атырау после судебных актов вступивших в законную силу, должен был быть возвращен в государственную собственность", - пишет депутат.





Но, отмечает он, вместо этого в 2022 году был отчужден прежним владельцем в пользу ТОО "Атырауинжстрой" для строительства "многофункционального административно-жилого комплекса с объектами торгового и социального назначения".





18 июля 2022 года я подал письменное заявление в департамент по управлению земельными ресурсами по Атырауской области касательно проведения проверки на предмет законности и на соответствие требованиям земельного кодекса, заключенных договоров купли-продажи на земельный участок (кадастровый номер земельного участка: 04-066-014-830). Мы назначим проверки и более чем уверен, что указанные сделки будут отменены в судебном порядке! Землю городского парка Атырау мы должны вернуть государству!" - добавил мажилисмен.





Напомним, в 2022 году стало известно, что пустовавший участок в исторической части города Атырау акимат продал ТОО "Атырауинжстрой", хотя ранее здесь планировалось разбить новый парк, сообщает azh.kz.





После развала СССР парк постепенно забросили и вырубили, а о братской могиле свидетельствовала лишь изуродованная надгробная плита. Наконец городской акимат в начале 2000-х годов умудрился продать территорию горпарка прямо вместе с могилой частному застройщику. С тех пор здесь дважды (в 2005 и 2018 годы) на средства неравнодушных предпринимателей проводились раскопки с последующим перезахоронением найденных останков, а пустырь вернулся обратно в собственность государства.





Планы властей относительно лакомого участка неоднократно менялись: здесь хотели построить новое здание то для библиотеки Сланова, то для госархива, то для Дома дружбы. Затем парк, что исторически было бы оправдано.