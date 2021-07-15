НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В Казахстане временно приостановят телерадиовещание, передает KAZAKHSTAN TODAY.

21 июля 2021 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщает АО "Казтелерадио".

Сообщается, что ежеквартально проводятся планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

Приносим извинения за временные неудобства", - отметили в АО "Казтелерадио".

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