В Казахстане за год от рака умерли 12 тысяч человек

Фото: Минздрав РК

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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 12 тысяч казахстанцев умерли от онкологии за год, - Более 12 тысяч казахстанцев умерли от онкологии за год, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.





Ежегодно в Казахстане около 40 тысяч человек заболевают раком. По итогам 2023 года на онкоучете состоят 218 тысяч казахстанцев, умерло от онкологии более 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что самыми распространенными видами рака в Казахстане являются: рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, рак желудка и рак шейки матки.





Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного противоракового союза (UICC) отмечается Всемирный день борьбы с раком. Цель инициативы - повышение осведомленности населения о профилактике и раннем выявлении онкозаболеваний, формирование ответственного отношения к своему здоровью, информирование о доступных скрининговых обследованиях.





В Минздраве напомнили, что лечение и лекарственное обеспечение при онкологических заболеваниях в Казахстане входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).





В настоящее время для населения Казахстана бесплатно проводится 3 вида онкологических скринингов, которые доступны в поликлиниках:





1) скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, 1 раз в 2 года);





2) скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, 1 раз в 4 года);





3) скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, 1 раз в 2 года).





Врачи утверждают, что ранняя диагностика спасает жизни.





Напомним, массовая вакцинация против вируса папилломы человека начнется в Казахстане 1 сентября.





Рекомендуемый возраст для вакцинации 11-14 лет, препарат эффективен до первого полового дебюта. С учетом новизны вакцины прививать начнут 11-летних девочек. Вакцинацию среди мальчиков будут рассматривать в зависимости от потребности и спроса населения.





Взрослые люди смогут привиться в пунктах платной вакцинации.