В Казахстане за неделю подорожали молочные продукты и овощи

Цены на некоторые социально значимые товары в течение недели поднялись на 0,1%, за год рост составил 10,6%

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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю повысились на 0,1%, а в годовом выражении - на 10,6%, сообщает Бюро национальной статистики РК.





Согласно информации, в основном подорожали молочные продукты и овощи. Так, цена на молоко за неделю выросла на 0,9%, кефир подорожал на 0,2%, творог - на 0,6%, сливочное масло - 0,2%.





Бюро нацстатистики РК





Цена на картофель и морковь поднялась на 1,8%. Также подорожал лук - на 1,6% и капуста - на 0,4%.





Также незначительно - на 0,1% - подорожала говядина.





В то же время снизились цены на муку - на 0,2%, гречневую крупу - 1,2%, подсолнечное масло - 0,4% и куриные яйца - 1%.





Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК на 23 мая 2023 года:





кефир 2,5% - 408 тенге/л;

сахар - 440 тенге/кг;

лук - 203 тенге/кг.





В Бюро нацстатистики напомнили, что в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.





Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта", - отметили в ведомстве.



