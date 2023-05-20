Цены на некоторые социально значимые товары повысились за неделю в Казахстане

Работа по снятию барьеров и согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований между странами продолжается

Фото: МСХ РК

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Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд документов по линии сотрудничества Казахстана и Китая в сельском хозяйстве был подписан в рамках государственного визита президента РК в КНР, - Ряд документов по линии сотрудничества Казахстана и Китая в сельском хозяйстве был подписан в рамках государственного визита президента РК в КНР, сообщает Минсельхоз РК.





По части расширения перечня экспортной сельхозпродукции в КНР Министерством сельского хозяйства РК и главным таможенным управлением КНР подписано три протокола по поставкам гороха и чечевицы, шрота и жмыха семян подсолнечника, сои, сафлора и льна, а также водной продукции (дикая рыба).





В МСХ отметили, что работа по снятию барьеров и согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований между странами продолжается.





В настоящее время Казахстан имеет подписанные протоколы с Китаем по экспорту 23 видов растениеводческой и животноводческой продукции, включая пшеницу, семена льна, ячмень, люцерну, кукурузу, мед, шерсть, молочную продукцию, говядину, баранину и свинину и другие.





На сегодняшний день прорабатывается возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в Китай еще 11 видов продукции АПК: картофель, свекловичный жом, рапс, овсяные хлопья и крупы, кобылье молоко, мясо птицы и птицеводческая продукция, конина, охлажденная говядина, баранина и свинина.





Сейчас в реестре предприятий, имеющих право экспорта на китайский рынок, находятся 1718 казахстанских компаний.





Также в рамках казахско-китайского инвестиционного круглого стола с участием главы государства подписаны соглашения о сотрудничестве между МСХ РК и несколькими ведущими китайскими компаниями.





В частности, с COFCO Corporation заключена договоренность о расширении объемов торговли пшеницей, ячменем, масличными семенами, подсолнечным маслом и другими видами продукции.





Соглашение о базовых принципах подписано между Министерством сельского хозяйства и китайской компанией VODAR. Документ регулирует проект строительства в Казахстане завода по производству дождевальных оросительных систем. Объем инвестиции составляет 20 млн долларов.





Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании с компанией Wanlin Group, которая планирует построить предприятие по глубокой переработке и сублимации белого лука в Жамбылской области стоимостью 30 млн долларов.





Также достигнуто взаимопонимание между казахстанской компанией ТОО "Караой" и CITIC Construction. Компании планируют создать вертикальный кластер по свиноводству в Алматинской области, включающий в себя фермы, мясоперерабатывающий комбинат, а также генетический центр. В рамках соглашения планируется подписать офф-тейк контракт на поставку свинины в КНР.





Напомним, в Лотосовом парке династии Тан в китайском Сиане состоялась официальная церемония встречи глав государств, принимающих участие в работе саммита "Центральная Азия - Китай".





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 мая провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В рамках госвизита президента Казахстана в Китай подписано 47 документов на сумму $22 млрд.





Также Токаев обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики с главами крупных китайских компаний.





Достигнута договоренность с китайскими партнерами о совместном строительстве медеплавильного завода в Казахстане. QazaqGaz и китайская CNPC договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.





Кроме того, президент принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в порту Сианя, через который со следующего года планируется перевозить различные товары, и в открытии Национального павильона Казахстана на электронной площадке JD.сom. Продвижение бизнеса посредством интернет-пространства стало важнейшим направлением мировой экономики.





Также заявлено, что Китай увеличивает количество рейсов между Сианем и странами Центральной Азии.



