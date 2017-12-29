В Казахстане забронировать автомобильные номера повышенного спроса можно будет онлайн

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - МВД Казахстана планирует запустить услугу онлайн-бронирования автомобильных госномеров и номеров повышенного спроса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, 27 декабря текущего года открыт спецЦОН в Кокшетау, а в следующем году планируется их открытие в городах Атырау, Уральске и Усть-Каменогорске. Таким образом, в 2018 году будет завершена работа по открытию спецЦОНов во всех областных центрах и городах республиканского значения.

Также, по информации МВД, в новом году регистрационно-экзаменационные пункты в некоторых районных центрах будут переводиться в обычные ЦОНы, где в комплексе других госуслуг можно будет получить водительское удостоверение и зарегистрировать автомобиль.

По словам Тургумбаева, для упрощения и оптимизации государственных услуг в этой сфере в РК введена индивидуальная подготовка и онлайн-обучение при получении водительского удостоверения по категориям "А, А1, В, В1" (мотоциклы, трициклы, квадроциклы и легковые автомобили).

С 1 января 2018 года перечень государственных номеров повышенного спроса дополняется номерами с цифровыми обозначениями 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707, а также одинаковыми буквенными обозначениями (стоимость 138 768 тенге). Только в этом году было реализовано около 4 тысяч комплектов госномеров повышенного спроса, в бюджет поступило около 1,5 млрд тенге.

На портале "электронного правительства" (е-gov) запущена услуга обмена водительских удостоверений. Заявка и копии необходимых документов подаются через интернет, гражданин приходит в спецЦОН только для получения готового удостоверения. Реализован сервис он-лайн регистрации залога транспорта через портал "электронного правительства". Все банки подключены к этому сервису и гражданам, приобретающим автотранспорт в кредит, не будет необходимости обращаться в спецЦОН для регистрации залога.

Вместе с тем Тургумбаев проинформировал, что для повышения качества и сокращения сроков оказания госуслуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений МВД планирует внедрить для граждан онлайн сервис по просмотру и бронированию через интернет имеющихся в наличии государственных номеров автотранспорта, а также выбора номеров повышенного спроса.

Также в планах обеспечить прием заявок через портал "электронного правительства" на выдачу дубликатов свидетельства о регистрации транспорта, госномера и водительского удостоверения, а также его замену при истечении срока действия.

Срок регистрации автомобилей сократят с 2-х часов до 90 минут, обмена водительских удостоверений с 2-х часов до 60 минут, кроме случаев необходимости сдачи экзаменов.

Выдачу информационной справки о наличии, отсутствии, снятии с учета автотранспорта будут осуществлять через портал "электронного правительства".

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