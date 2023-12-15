14.12.2023, 19:39 10331
В Казахстане закрыто движение на 24 дорогах
Движение закрыто для всех видов транспорта
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за понижения температуры, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспорта на 9 участках автодорог республиканского значения и 15 областного значения в 5 регионах, а также введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 регионах, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Спасательные работы осложнены сильным ветром, нулевой видимостью и высотой снега до 1 метра.
В Жамбылской области на участке автодороги республиканского значения Алматы - Ташкент - Термез дорожными службами ведутся работы по очистке дороги от снежных отложений.
На выезде из Тараза в сторону Шымкента образовалось скопление 570 единиц автотранспорта, на перевале Кордай - 50 единиц, в Благовещенке - 200 единиц. Спасено 392 человека, в том числе 12 детей. Вызволено из снежного плена порядка 50 единиц автотранспорта.
В Кордайском районе спасено 165 человек, которые доставлены в пункты обогрева сел Кайнар и Кенен.
Спасательные работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что в связи с сильными снегопадами наблюдается скопление автотранспорта на республиканских трассах.
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13.12.2023, 19:37 38336
Крупные заторы на республиканских трассах возникли в пяти регионах Казахстана
Фото: Скрин с видео
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с сильными снегопадами наблюдается скопление автотранспорта на республиканских трассах, сообщает пресс-служба АО НК "КазАвтоЖол".
Из-за обильных снегопадов с резким понижением температуры наблюдается скопление автотранспорта на республиканских трассах в Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областях.
С начала зимы сотрудники дорожной службы оказали помощь более 70 транспортным средствам, из них 12 машин были размещены в теплые боксы, и около 20 человек были размещены в обогревательных пунктах.
За прошедшие сутки спасателями МЧС спасено более 140 человек, из них 13 детей. На аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы совершено 78 выездов.
Из-за неблагоприятных погодных условий КНР приостановила прием груза железнодорожным транспортом.
13.12.2023, 11:23 48951
В Казахстане цены на новые квартиры выросли на 3% за год
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября текущего года цены на новые квартиры в Казахстане выросли на 3,2% за год.
В то же время стоимость недвижимости на вторичном рынке, напротив, снизилась на 5,4%. Что касается аренды благоустроенного жилья, она подешевела на 0,9%", - сообщает finprom.kz.
Отмечается, что инфляция в этом периоде составила 10,3%, продовольственные товары подорожали на 9,2%, непродовольственные - на 9,9%, платные услуги - на 12%.
По данным аналитиков, среди крупных городов страны цены на новое жилье заметнее всего выросли в Павлодаре: на 14,8% за год. Заметное удорожание также было зафиксировано в Петропавловске (плюс 10,6%) и Актау (плюс 10%). В Караганде цены остались на уровне прошлого года. В Шымкенте и Кокшетау цены снизились на 4,3% и на 6,3% соответственно.
Вторичка" ощутимее всего подорожала в Атырау (на 11,8% за год), Семее (на 8,3%) и Кызылорде (на 7,8%). В Усть-Каменогорске цены не изменились. В таких городах, как Караганда, Уральск, Алматы, Актау, Конаев и Астана, жилье на вторичном рынке подешевело", - сообщили они.
Отмечается, что аренда сильнее всего подорожала в Жезказгане, Караганде и Кокшетау. В Павлодаре цены остались на уровне прошлого года, в Туркестане и в Алматы - снизились.
Стоимость нового жилья в ноябре текущего года в среднем по РК составляла 492 тысячи тенге за квадратный метр. В то же время "вторичка" была чуть дороже: 493,6 тысячи тенге за квадратный метр. Аренда обходилась в 4,8 тысячи тенге за "квадрат" благоустроенного жилья. Самые дорогие новые квартиры предлагались в Астане, самые дешевые - в Жезказгане. Самая высокая стоимость квартир на вторичном рынке наблюдалась в Алматы, самая низкая - в Кокшетау. Аренда дороже всего обходилась в Алматы, дешевле всего - в Таразе", - добавили аналитики.
Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о механизме выкупа субсидируемого по госпрограмме арендного жилья.
13.12.2023, 10:08 51071
Морозы в Алматы: из-за погодных условий часть автобусов сошла с маршрута
При выпуске автобусов на маршруты были выявлены технические неисправности
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Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы стоят 20-градусные морозы, вчера за день выпало 28% месячной нормы осадков. Из-за погодных условий часть автобусов сошла с маршрута, сообщили в городском акимате.
Ранее по указанию управления городской мобильности перевозчиками города были проведены необходимые мероприятия по подготовке транспортных средств к зимнему периоду. Однако из-за погодных условий при выпуске автобусов были выявлены технические неисправности, в связи с чем часть автобусов были вынуждены сойти с маршрута", - говорится в сообщении.
По данным акимата, со стороны перевозчиков принимаются необходимые меры по устранению неисправностей.
Во всех автопарках организованы дежурства, усилена работа ответственных сотрудников. Для своевременного выхода на линию в ночное время будет производиться прогрев двигателя по несколько раз. Следует отметить, что на регулярность рейсов также влияют и образовавшиеся в городе сильные заторы", - добавили в акимате.
Коммунальными службами активно ведутся работы по уборке снега и чистке дорог на всей территории города. По информации синоптиков, за день выпало 28% месячной нормы осадков.
На сегодняшний день в городе Алматы имеется 176 регулярных городских и пригородных маршрутов, на которых задействовано 2297 единиц автобусов и троллейбусов. Маршруты обслуживают 23 частных и 1 коммунальный автобусный парк ТОО "Алматыэлектротранс".
13.12.2023, 09:46 52051
В Темиртау возникли проблемы с водоснабжением из-за замерзания водопровода
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Темиртау. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау возникли проблемы с водоснабжением из-за замерзания водопровода, передает корреспондент агентства.
Из-за замерзания магистрального водопровода диаметром 300 мм в дома жителей шести кварталов восточной части города подается вода с пониженной гидравликой. Проблемный участок определен (около 20 м)", - сообщили в акимате Темиртау.
Сообщается, что на месте работают 8 бригад, 10 единиц техники. Вопрос на контроле акима города.
Ранее сообщалось, что водоснабжение города и пригорода Атырау нарушилось в результате замерзания реки Урал.
13.12.2023, 08:22 53766
В ряде областей Казахстана ожидаются мороз до минус 40 и сильный ветер
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На большую территорию Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние холодный северо-западный антициклон, с которым сохраняется морозная погода преимущественно без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".
На юго-востоке и востоке страны ожидается снег, на юге, востоке, юго-востоке, в центре - низовая метель. На востоке в Мангистауской области ожидается пыльная буря, в Жамбылской области на юге, в горных районах - туман. По РК прогнозируются усиление ветра.
Ночью на севере, в горных районах в Алматинской, Жамбылской областей, в горных районах области Жетысу ожидается очень сильный мороз - 33-38°С.
В области Жетысу, в районе Алкольских озер, временами ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона. Между тем в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков.
В Алматы выпало 28% от месячной нормы осадков. По состоянию на 21.00 12 декабря 2023 года в городе и горной местности выпало 12 мм осадков, или 22-24 см снега.
В городском акимате сообщили, что организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега. Температура воздуха ночью составляла минус 23-25 градусов мороза.
При острой необходимости поездки на личном транспорте призываем водителей снизить скорость, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при движении по тротуарам, осуществлять переход улиц в установленных местах, оказывать помощь пожилым людям и детям", - отметили в акимате.
13 и 14 декабря школьников в Алматы перевели на дистанционное обучение из-за морозов, сообщили в пресс-службе управления образования города. На дистанционный формат перешли учащиеся 1-9-х классов. Температура воздуха днем составит минус 18-20 градусов.
Также в Астане в связи с ухудшением погодных условий 13 декабря 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой смены перешли на дистанционный формат обучения, сообщили управлении образования столицы.
По данным синоптиков, в Астане днем ожидается понижение температуры воздуха до 33 градусов ниже нуля.
12.12.2023, 15:27 71441
В Мангистау работники West Oil Software устроили забастовку
Сотрудники выдвинули требования к своему руководству по вопросам оплаты труда
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Актау. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники ТОО "West Oil Software" 11 декабря прервали рабочую смену и выдвинули требования своему руководству.
Два основных требования, которые выдвинули рабочие, это прием их в штат ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн" и применение к ним единой системы оплаты труда, которая действует в дочерних компаниях "КазМунайГаза", сообщает издание "Лада".
Генеральный директор "Ойл Транспорт Корпорейшэн" Ербол Турниязов сообщил, что у сотрудников ТОО "West Oil Software" пятидневный график с 8-часовым рабочим днем. Есть и 12-часовые смены, однако они оплачиваются дополнительно.
В 2018 году в связи с тяжелым финансовым положением компании в ОТК была реализована программа "5/50". Она предполагала добровольное расторжение трудовых договоров с выплатой компенсаций. Суммы выплат составили 50% от 5-летней заработной платы, в среднем выходило по 30 окладов, примерно по 11 млн тенге каждому", - рассказал Ербол Турниязов.
Тогда выплаты получили более 4500 человек. Общая сумма компенсационных выплат составила более 46 млрд тенге. Сейчас же эти работники требуют, чтобы их обратно приняли в штат.
Если говорить об их зарплатах в ТОО "West Oil Software" (...) есть малоразрядные профессии, допустим, слесарь по ремонту третьего разряда на руки получает 302 000 тенге. Слесарь по ремонту пятого разряда уже 478 000 тенге. Это выплаты на руки с учетом премий ежемесячных за выполнение плана. Есть высокоразрядные профессии: машинист автомобильного крана получает 709 000 тенге. Машинист цементировочного агрегата - 665 000 тенге. Водитель цистерны, пятый разряд - 598 000 тенге. Водитель автобуса ПАЗ - 533 000 тенге", - проинформировал Турниязов.
12.12.2023, 14:17 74131
В Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков
Меньше чем за сутки коммунальщики вывезли более 44 тысяч кубометров снега из Конаева
Фото: Акимат Алматинской области
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Конаев. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков, сообщили в пресс-службе областного акимата.
Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. Меньше чем за сутки коммунальщики вывезли более 44 тысяч кубометров снега из Конаева.
На сегодняшний день в городе работают 13 единиц техники и 30 единиц рабочей силы. В первую очередь работы ведутся на главных артериях города, по которым курсирует общественный транспорт. Затем работы будут продолжены на второстепенных улицах", - сказано в сообщении облакимата.
В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 см снега.
С начала снегопада производится обработка проезжей части дорог противогололедными материалами. Ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок, надземных переходов. Ночью было задействовано 17 колонн подметально-уборочных машин. Производится вывоз снега с магистральных улиц, вывезено 635 кубометров снега. Задействовано 50 патрульных бригад, 325 единиц спецтехники, 1154 дорожных рабочих", - рассказали в акимате Алматы.
Водителям рекомендовано отложить поездки на автомобилях.
11.12.2023, 21:07 89606
В Астане школьников и студентов переводят на дистанционное обучение
Температура воздуха в ближайшие дни опустится ниже 33 градусов
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий 12 декабря школьники и студенты перейдут на дистанционное обучение, сообщает управление образования Астаны.
В связи с ухудшением погодных условий 12 декабря учащиеся 0-11-х классов и студенты 1-2-го курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Неделя в Астане началась с сильных морозов. Температура воздуха в ближайшие дни опустится ниже 33 градусов. Во избежание получения травм и обморожений жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице.
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