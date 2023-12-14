Крупные заторы на республиканских трассах возникли в пяти регионах Казахстана  

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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На большую территорию Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние холодный северо-западный антициклон, с которым сохраняется морозная погода преимущественно без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".





На юго-востоке и востоке страны ожидается снег, на юге, востоке, юго-востоке, в центре - низовая метель. На востоке в Мангистауской области ожидается пыльная буря, в Жамбылской области на юге, в горных районах - туман. По РК прогнозируются усиление ветра.





Ночью на севере, в горных районах в Алматинской, Жамбылской областей, в горных районах области Жетысу ожидается очень сильный мороз - 33-38°С.





В области Жетысу, в районе Алкольских озер, временами ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более.





Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона. Между тем в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков.





В Алматы выпало 28% от месячной нормы осадков. По состоянию на 21.00 12 декабря 2023 года в городе и горной местности выпало 12 мм осадков, или 22-24 см снега.





В городском акимате сообщили, что организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега. Температура воздуха ночью составляла минус 23-25 градусов мороза.





При острой необходимости поездки на личном транспорте призываем водителей снизить скорость, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при движении по тротуарам, осуществлять переход улиц в установленных местах, оказывать помощь пожилым людям и детям", - отметили в акимате.





13 и 14 декабря школьников в Алматы перевели на дистанционное обучение из-за морозов, сообщили в пресс-службе управления образования города. На дистанционный формат перешли учащиеся 1-9-х классов. Температура воздуха днем составит минус 18-20 градусов.





Также в Астане в связи с ухудшением погодных условий 13 декабря 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой смены перешли на дистанционный формат обучения, сообщили управлении образования столицы.





По данным синоптиков, в Астане днем ожидается понижение температуры воздуха до 33 градусов ниже нуля.