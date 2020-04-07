Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане запущен Telegram-бот для подачи заявки на пособие 42 500 тенге, передает Kazakhstan Today.
О запуске Telegram-бота сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Для того чтобы найти бот в мессенджере Telegram, необходимо пройти по ссылке https://t.me/Help42500Bot и нажать кнопку Start.
Для подачи заявления самозанятому гражданину необходимо:
1. Нажать кнопку "Самозанятый";
2. Ввести свой ИИН;
3. Ввести ваш адрес электронной почты;
4. Ввести ваш номер телефона;
5. Ввести ваш номер банковского счёта (IBAN);
6. Подтвердить свой запрос;
7. Далее вы получите сообщения:
- О том, что Ваша заявка принята;
- Регистрационный номер Вашей заявки;
- Ответ об обработке вашей заявки.
Для подачи заявления работнику необходимо:
1. Нажать кнопку "Работник";
2. Ввести свой ИИН;
3. Ввести БИН организации, в которой Вы работаете;
4. Ввести ваш адрес электронной почты;
5. Ввести ваш номер телефона;
6. Ввести номер банковского счёта (IBAN);
7. Подтвердить свой запрос;
8. Далее вы получите сообщения:
- О том, что Ваша заявка принята;
- Регистрационный номер Вашей заявки;
- Ответ об обработке вашей заявки.
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