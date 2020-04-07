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В Казахстане запущен Telegram-бот для подачи заявки на пособие 42 500 тенге

06.04.2020, 10:25 33589
В Казахстане запущен Telegram-бот для подачи заявки на пособие 42 500 тенге
Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане запущен Telegram-бот для подачи заявки на пособие 42 500 тенге, передает Kazakhstan Today. 
 
О запуске Telegram-бота сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
 
Для того чтобы найти бот в мессенджере Telegram, необходимо пройти по ссылке https://t.me/Help42500Bot и нажать кнопку Start.
 
Для подачи заявления самозанятому гражданину необходимо: 
 
1. Нажать кнопку "Самозанятый";
 
2. Ввести свой ИИН;
 
3. Ввести ваш адрес электронной почты;
 
4. Ввести ваш номер телефона;
 
5. Ввести ваш номер банковского счёта (IBAN);
 
6. Подтвердить свой запрос;
 
7. Далее вы получите сообщения: 
 
 - О том, что Ваша заявка принята;
 
 - Регистрационный номер Вашей заявки;
 
 - Ответ об обработке вашей заявки.
 
Для подачи заявления работнику необходимо:
 
1. Нажать кнопку "Работник";
 
2. Ввести свой ИИН;
 
3. Ввести БИН организации, в которой Вы работаете;
 
4. Ввести ваш адрес электронной почты;
 
5. Ввести ваш номер телефона;
 
6. Ввести номер банковского счёта (IBAN);
 
7. Подтвердить свой запрос;
 
8. Далее вы получите сообщения: 
 
 - О том, что Ваша заявка принята;
 
 - Регистрационный номер Вашей заявки;
 
 - Ответ об обработке вашей заявки.
 

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