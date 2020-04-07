Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане запущен Telegram-бот для подачи заявки на пособие 42 500 тенге, передает Kazakhstan Today.

О запуске Telegram-бота сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Для того чтобы найти бот в мессенджере Telegram, необходимо пройти по ссылке https://t.me/Help42500Bot и нажать кнопку Start.

Для подачи заявления самозанятому гражданину необходимо:

1. Нажать кнопку "Самозанятый";

2. Ввести свой ИИН;

3. Ввести ваш адрес электронной почты;

4. Ввести ваш номер телефона;

5. Ввести ваш номер банковского счёта (IBAN);

6. Подтвердить свой запрос;

7. Далее вы получите сообщения:

- О том, что Ваша заявка принята;

- Регистрационный номер Вашей заявки;

- Ответ об обработке вашей заявки.

Для подачи заявления работнику необходимо:

1. Нажать кнопку "Работник";

2. Ввести свой ИИН;

3. Ввести БИН организации, в которой Вы работаете;

4. Ввести ваш адрес электронной почты;

5. Ввести ваш номер телефона;

6. Ввести номер банковского счёта (IBAN);

7. Подтвердить свой запрос;

8. Далее вы получите сообщения:

- О том, что Ваша заявка принята;

- Регистрационный номер Вашей заявки;

- Ответ об обработке вашей заявки.

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