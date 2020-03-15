В Казахстане запущен Telegram-бот по вопросам коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК запустил Telegram-бота по вопросам COVID-2019 , передает Kazakhstan Today.

Целью запуска является упрощение процедуры получения ответа на вопрос по коронавирусу гражданами страны. Чтобы получить информацию нужно нажать на кнопку "Старт" в чате. Для того чтобы запросить информацию, пользователю необходимо отправить команды, нажимая на соответствующие кнопки в чате. Далее пользователь сможет посмотреть ответы. Чтобы воспользоваться его услугами, нужно быть зарегистрированным пользователем Telegram", - сообщили в пресс-службе центра.

Telegram-бот "Коронавирус - горячая линия" содержит основную информацию о коронавирусной инфекции (что такое коронавирус, пути передачи, симптомы, инкубационный период, как защитить себя от заражения, кто будет взят на карантин и так далее). Бот доступен на двух языках: русском и казахском.

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