В Казахстане заработная плата ученых выросла на 70%

Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заработные платы казахстанских ученых увеличены до 257 тысяч тенге, сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.
Раньше зарплаты ученых не были стабильными и зависели от результатов конкурсов. Теперь они будут получать стабильную заработную плату вне зависимости от конкурсных процедур на грантовое и программно-целевое финансирование", - информирует Министерство науки и высшего образования РК.
Вводимые финансовые реформы позволят увеличить оклады порядка 1200 ведущих ученых на 70% - с 152 тысяч тенге до 257 тысяч тенге. Данные меры будут способствовать укреплению кадрового и научного потенциала 74 НИИ и компетенций отечественных ученых.
Вопрос увеличения объема базового финансирования фундаментальной науки и исследовательских институтов был решен в рамках исполнения поручения главы государства. Соответствующие изменения были внесены в законодательство о науке", - подчеркнул Саясат Нурбек.
Отмечается, что в данный момент министерством объявлены конкурсы на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы, в том числе для молодых ученых.