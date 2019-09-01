Нур-Султан. 31 августа. Kazakhstan Today - В казахстанских медорганизациях больные заражались гепатитом С, передает Kazakhstan Today.

В Министерстве здравоохранения РК на селекторном совещании обсудили ситуацию с вирусным гепатитом С (ВГС). В частности, рассмотрены случаи регистрации гепатита С среди детей с онкогематологическими заболеваниями, сообщила пресс-служба ведомства.

За 7 месяцев 2019 года среди детей, получавших лечение в Научном центре материнства и детства (НЦМД), зарегистрировано 13 случаев ВГС, в том числе 6 случаев острого вирусного гепатита С (ОВГС) и 7 случаев хронического ВГС. Дети из НЦМД, у которых выявили гепатит, до этого получали лечение в медицинских организациях других регионов республики.

Как отметил заместитель председателя Комитета контроля качества, безопасности товаров и услуг (ККБТУ) Нурхан Садвакасов, проведенная проверка по случаям гепатита С среди пациентов указывает на внутрибольничный путь заражения в медицинских организациях, где онкогематологические пациенты ранее получали медицинскую помощь.

В свою очередь, директор научно-производственного центра трансфузиологии Нур-Султана Сания Абдрахманова рассказала об обеспечении безопасности донорской крови в Казахстане. Она подчеркнула невозможность донорского пути передачи инфекции. По ее словам, наиболее вероятный путь инфицирования указывает на внутрибольничный как следствие несоблюдения современных стандартов инфекционного контроля при проведении инвазивных процедур.

В связи с этим департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Нур-Султана вынесено заключение, что утверждать о заражении гепатитом С детей в период пребывания в НЦМД не представляется возможным", - отметили в ведомстве.

В течение 2019 года ДККБТУ столицы проведено три проверки НЦМД. В ходе проверок выявлены нарушения дезинфекционно-стерилизационного режима. По итогам проверок девять виновных лиц привлечены к административной ответственности.

В Минздраве отметили, что в медицинских организациях других регионов, где до этого лечились заболевшие дети, также была проведена проверка, и по выявленным нарушениям приняты меры административного взыскания.

Министр здравоохранения поручил Национальному центру общественного здоровья Министерства здравоохранения совместно с ККБТУ в течение месяца провести аудит стандартов и приказов в области инфекционного контроля с привлечением международных экспертов из CDC и других организаций и пересмотреть нормативные документы до конца текущего года; медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с онкогематологическими заболеваниями, отнести к объектам высокого риска, а ККБТУ обеспечить должное соблюдение стандартов.

В Минздраве добавили, что за 7 месяцев 2019 года в республике зарегистрировано 35 случаев острого вирусного гепатита С. Показатель заболеваемости составил 0,19 на 100 тыс. населения. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 12 случаев ОВГС, показатель - 0,23 на 100 тыс. детей. Случаи ОВГС среди детей зарегистрированы в Нур-Султане (6), Алматы (3), Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях (по 1).

В то же время, в динамике за последние 20 лет отмечается снижение заболеваемости ОВГС в РК в 2,8 раза (1999 год - 229 случаев, 2018 - 79 случаев).

С текущего года все пациенты охвачены эффективным противовирусным лечением. Начиная с 2018 года, министерством финансируется закуп нового высокотехнологичного лекарственного средства "Софосбувир" для лечения больных с вирусным гепатитом С. Вместо запланированных 4 тыс. за счет экономии бюджетных средств лечением охвачено 18 тыс. человек.

Поставка лекарственного средства для лечения гепатита С ("Софосбувир", таблетка, с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 таблетка "Даклатасвира") на $4,1 млн (1,5 млрд тенге) осуществляется ПРООН в Казахстане в рамках трехгодичного Соглашения.

Таким образом, больные с вирусным гепатитом С получили возможность лечения новым высокоэффективным (эффективность курса доказана и достигает более 90%) "Софосбувир + Даклатасвир". За 2018-2019 годы лечение получат 21 191 больных", - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, по официальным данным диспансерного учета больных, в 2018 году в Казахстане всего зарегистрировано более 67 тыс. человек, больных гепатитом , из них 5 тыс. 717 пациентам диагноз поставлен впервые. По данным пресс-службы Фонда социального медицинского страхования, самое большое количество пациентов живут в Алматы (8943), Нур-Султане (8088), Туркестанской области (6592) и Шымкенте (6369).

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