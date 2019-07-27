Нур-Султан и Алматы - лидеры по числу больных гепатитом

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Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Самое большое количество больных гепатитом живут в Алматы и Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

По официальным данным диспансерного учета больных, в 2018 году в Казахстане всего зарегистрировано более 67 тысяч человек больных гепатитом, из них 5 тыс. 717 пациентам диагноз поставлен впервые.

По данным пресс-службы Фонда социального медицинского страхования, самое большое количество пациентов живут в Алматы (8943), Нур-Султане (8088), Туркестанской области (6592) и Шымкенте (6369).

В ведомстве напомнили, что 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. В этом году кампания борьбы с гепатитом проходит под девизом "Вкладывайте ресурсы в элиминацию гепатита", призывая узнать о том, что может сделать каждый в борьбе против этой болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вирусным гепатитом B или C инфицированы 325 млн человек во всем мире и ежегодно от него умирает 1,4 млн человек. По уровню смертности данная инфекционная болезнь стоит на втором месте после туберкулеза, а число людей, инфицированных гепатитом, в 9 раз превышает число ВИЧ-инфицированных. Гепатит поддается профилактике и лечению, а гепатит С - полному излечению. Однако свыше 80% людей, больных гепатитом, не имеют доступа к средствам профилактики, тестирования и лечения.

Гепатит - это воспаление печени. Существует 5 форм гепатита - HAV, HBV, HCV, HDV и HEV, или более кратко гепатиты A, B, C, D и E, соответственно. Каждая из них имеет свои особенности и может протекать как в острой, так и в хронической форме. Причем последняя наиболее опасна, поскольку не дает распознать себя заранее и остается с человеком на всю жизнь. Острый гепатит возникает в 90% случаев - желтеют кожа и белки глаз. Однако после лечения чаще всего у пациента вырабатывается иммунитет к болезни.

Желтуха - наиболее очевидный и известный симптом гепатита. Однако ее может и не быть: гепатит и другие заболевания могут протекать бессимптомно. Поэтому особенно важно отслеживать состояние здоровья и симптомы, если человек испытывает недомогания. После попадания в организм вирус повреждает клетки печени - она перестает выполнять свою функцию. Если гепатит перерос в хроническую стадию, печень воспалена постоянно - на месте здоровых клеток образуется соединительная ткань, которая не выполняет никакой функции. Впоследствии из-за таких образований может развиться фиброз (рубцевание тканей), цирроз или рак.

Вирус гепатита А и Е может передаваться через грязные продукты питания , а остальных форм (HBV, HCV, HDV) - через контакт с зараженной кровью, а также со слюной, менструальными, вагинальными выделениями и семенной жидкостью. Однако это не означает, что гепатитом могут заразиться только люди, употребляющие наркотики или не предохраняющиеся во время секса. Опасность могут представлять и необработанные инструменты для маникюра, татуировок, медицинских операций (стоматология, косметология). При этом бытовая жизнь с инфицированным человеком при соблюдении правил гигиены может быть совершенно безопасной. Вирус гепатита B может также передаться от матери ребенку как во время беременности, так и в процессе родов.

По признаниям людей, перенесших гепатит или до сих пор инфицированных, болезнь накладывает на человека стигму - принято считать, что гепатитом, так же, как и ВИЧ, болеют лишь наркозависимые и работники сферы коммерческого секса. Из-за стереотипов, связанных с заболеванием, люди не решаются "выносить из избы сор".

Однако стать жертвой гепатита может любой человек . По показателям ВОЗ, жители развитых стран, живущие в лучших санитарных условиях, могут быть более восприимчивыми к вирусу. Во многих случаях человек может предупредить заражение, если будет вооружен необходимыми знаниями. Женщины могут завести собственные маникюрные наборы или найти проверенного мастера, который ответственно относится к безопасности своих клиентов и тщательно стерилизует свои инструменты. Начеку придется оставаться в любой сфере услуг, где возможен контакт с острыми или режущими предметами - будь то стильный барбершоп, где подают виски, проверенная стоматологическая клиника или никому неизвестный тату-салон. Бывают и случаи, не зависящие от человеческого фактора, как в фильме "Эффект бабочки". Например, происходят эпидемии, которые вспыхивают из-за загрязнения продуктов питания или питьевой воды, как в 1988 году в Шанхае, когда 300 тысяч человек оказались инфицированы гепатитом А.

Меры предосторожности не значат, что нужно чураться инфицированных людей и мест массового скопления людей. На самом деле, как сообщает ВОЗ, гепатитом B невозможно заразиться в бассейне, целуясь, обнимаясь или даже разделяя столовые приборы.

Возможно, именно рассказы и личный опыт людей смогут помочь изменить восприятие гепатита в массах. Кто-то перестанет бояться общаться или соприкасаться с зараженным, кто-то начнет предохраняться, а кто-то, может, найдет для себя способ вылечиться.

Основные факторы для защиты от вируса:

1. Чистая питьевая вода

2. Соблюдение правил гигиены

3. Повышенная санитария (в том числе стерильные шприцы, бритвы и другие инструменты для медицинских операций)

4. Защищенный секс

5. Иммунизация

Вакцинировать или нет? Многие противники вакцинации высказывают опасения по поводу количества уколов, которые младенцы получают сразу после рождения. Одни боятся, что в прививках есть добавки, которые вызывают у малышей аутизм, диабет, рассеянный склероз, синдром дефицита внимания.

Иммунизация, по оценкам ВОЗ, позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти. Вакцины стимулируют иммунную систему организма к защите человека от той или иной инфекции или болезни. Как утверждает ВОЗ, иммунизация - одна из самых эффективных инвестиций в здравоохранение, которая при помощи проверенных стратегий обеспечивает доступность иммунизации даже для самых труднодоступных и уязвимых групп населения.

К слову, по данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, благодаря широкому охвату населения вакцинацией, за последние 25 лет в Казахстане уровень заболеваемости вирусным гепатитом В среди детей снизился в 1234,5 раза, а среди взрослого населения - в 31,5 раза.

На сегодняшний день от гепатита A, B, D и E существуют действенные вакцины, позволяющие иммунитету побороть вирус, однако не все из них доступны широким массам. Вакцина от гепатита B помогает также предотвратить инфицирование гепатитом D, который развивается только при наличии первого.

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