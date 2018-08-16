Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - В первом полугодии в Алматы 30 непривитых детей заболели вирусным гепатитом А, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила на брифинге руководитель департамента охраны общественного здоровья города Алматы Айзат Молдагасимова, в Алматы увеличилось количество случаев отказа родителей от вакцинации, что приводит к заболеваемости среди детей.

"У нас есть масса родителей, которые, не объясняя причины, отказываются от профилактических специальных прививок. Среди этих непривитых детей у нас регистрируются заболевания. Например, вирусный гепатит А - 30 школьников за первое полугодие этого года заболели вирусным гепатитом А, а именно те дети, родители которых отказались от прививки", - сказала руководитель департамента.

Кроме того, на сегодняшний день зарегистрировано 55 случаев коклюша. Среди них почти 82% приходится на тех детей, которые отказались от прививок против коклюша.

Просмотров: 4833