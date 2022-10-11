В казахстанских селах выросла младенческая смертность - Минздрав

Алматы. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участнице Великой Отечественной войны Нине Афанасьевне Крыловой 10 октября исполнилось сто лет, - Участнице Великой Отечественной войны Нине Афанасьевне Крыловой 10 октября исполнилось сто лет, сообщает пресс-служба МО РК.

Поздравить долгожительницу пришли военнослужащие управления по делам обороны, представители акимата Турксибского района Алматы, воинской части десантно-штурмовых войск, ветераны Афганской войны и воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

Нина Афанасьевна - представитель поколения, чья юность и молодость совпала с Великой Отечественной войной. Можно лишь удивляться силе духа людей, которые в тяжелейших условиях, пройдя через потери и испытания, выжили и победили", - сказал начальник управления по делам обороны Турксибского района полковник Самат Туганбаев.

Родилась Нина Крылова в селе Язвицы Московской области. После окончания семилетней школы и индустриального техникума хотела работать по специальности. Война изменила ее планы. Как и многие ее сверстники, девушка встала в ряды защитников страны.

Воевала на Западном фронте. Служила в войсках противовоздушной обороны в составе 329-го зенитного артиллерийского и 8-го зенитно-прожекторного полков.

У красноармейца Крыловой была редкая специальность - слухач. К работе по заблаговременному обнаружению самолетов противника привлекались люди с очень острым слухом. С помощью системы труб различного размера слухачи прослушивали пространство, стараясь уловить характерные звуки вражеского самолета. После его обнаружения объект подсвечивали с земли прожекторами и открывали огонь. Примечательно, что с опытом слухачи могли различать даже тип самолета и высоту полета.

После войны Нина Крылова получила специальность воспитателя в Московском педучилище. В 1946 году вышла замуж. И поскольку супруг был уроженцем Казахстана, они уехали на его родину. В их семье родилось двое детей.

Более двадцати лет она посвятила воспитанию дошкольников. В 1977 году вышла на заслуженный отдых с должности заведующей детского сада.

В настоящее время Нина Афанасьевна живет с семьей внука. Для нынешнего поколения встреча с ветераном ценна и интересна тем, что Нина Афанасьевна Крылова не просто свидетель, она живой участник Великой Отечественной войны, которых каждым годом становится все меньше.

Гости тепло поздравили юбиляра, проявив интерес к ее боевому пути и редчайшей специальности, помогавшей сражаться с врагом. Они также были восхищены жизнестойкостью и щедростью души человека, достойно вступившего в свой новый век.