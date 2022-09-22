В Минздраве назвали регионы с высокой младенческой и материнской смертностью

АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният рассказала на заседании правительства, в каких регионах сложились высокие показатели младенческой и материнской смертности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Ажар Гиният, за первое полугодие удалось добиться снижения материнской смертности в 2,4 раза.
При этом она уточнила, что самые высокие показатели материнской смертности отмечаются в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.
В структуре причины акушерские осложнения составили 70%, соматические заболевания - 30%.
Младенческая смертность в стране остается высокой. По сравнению с первым полугодием 2021 года отмечается рост данного показателя на 6,5%. Наиболее высокие показатели младенческой смертности в Шымкенте, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях. В 60% случаев теряли недоношенных", - проинформировала министр.
В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнуд необходимость принятия неотложных мер для снижения показателей материнской и младенческой смертности, а также вести постоянный мониторинг за здоровьем женщин и новорожденных. Кроме того, особого внимания требует оказание своевременной реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями.
Совместно с регионами необходимо принять меры по строительству современных перинатальных центров и оснащению детских больниц необходимым оборудованием", — сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр также поручил проработать вопросы увеличения количества образовательных грантов по востребованным специальностям и обеспечить интеграцию медицинских информационных систем в рамках проводимой работы по цифровизации системы здравоохранения.
Вместе с тем он затронул ряд вопросов, требующих скорейшего решения. В частности, он озвучил обращения граждан по поводу ГОБМП и ОСМС.
В первую очередь люди жалуются на недостаточный объем предоставляемой помощи. Поручаю министерствам здравоохранения и финансов до 1 ноября подготовить предложения по совершенствованию их финансирования", — добавил глава кабмина.