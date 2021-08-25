В КГД дали разъяснения по режиму ввезенных автомобилей из Грузии и Азербайджана

НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Комитетом государственных доходов Республики Казахстан выявлено 156 автотранспортных средств, которые поставлены на учет в РК без уплаты таможенных пошлин и налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В последнее время участились случаи временного ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, пребывающих на территорию Республики Казахстан с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов", - рассказали в пресс-службе КГД МФ РК.

Необходимо отметить, что ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза через пункты пропуска департамента государственных доходов по Мангистауской области, которые по своему статусу являются иностранными товарами, то есть не являются товарами ЕАЭС, и находятся под таможенным контролем.

Согласно пункту 6 статьи 264 и пункту 2 статьи 275 Таможенного кодекса ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта, то есть лица осуществившего ввоз по пассажирской таможенной декларации. Однако, часто выявляются факты постановки на государственный учет временно ввезенных транспортных средств для личного пользования в Республики Казахстан без производства таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин и налогов", - заявляют налоговики.

Так, после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства через определенное время выезжают с территории Республики Казахстан. В основном это граждане Республики Грузии и Азербайджана, отметили в комитете.

То есть это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и поставки на учет на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов", - пояснили в пресс-службе.

В этой связи КГД МФ РК доводит до сведения всех граждан Казахстана, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенный очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства