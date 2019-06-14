В КГД напомнили, что и в каком количестве можно привезти из дальнего зарубежья

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов Министерства финансов напомнили, что и в каком размере можно привезти из зарубежных поездок без необходимости оплаты таможенных пошлин, передает Kazakhstan Today.

Поскольку наша страна является участницей Евразийского экономического союза, должны соблюдаться утвержденные нормы беспошлинного провоза", - отметили в ведомстве.

На таможенную территорию Евразийского экономического союза с освобождением от уплаты таможенных платежей можно ввезти товары для личного пользования:

- товары для личного пользования, ввозимые воздушным видом транспорта таможенная стоимость которых не превышает сумму 10 000 евро, и (или) общий вес не превышает 50 килограммов;

- товары для личного пользования, ввозимые видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке, таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) общий вес не превышает 25 килограммов;

- товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Союза, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес брутто международных почтовых отправлений не превышает 31 килограмм в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического;

- товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком на таможенную территорию Евразийского экономического союза, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 31 килограмм в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица.

Также сообщается, что одно физическое лицо, достигшее 18 лет, может перевезти: не более трех литров алкогольных напитков и пива; 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, либо в ассортименте общим весом не более 250 граммов.

Товары не относятся к товарам для личного пользования, если частота перемещения товаров превышает 1 раз в месяц, а количество товаров превышает следующие показатели: изделия из меха - предмет одного наименования, размера и фасона на человека, мобильный телефон, планшет, переносной компьютер - единицы на человека, велосипед, детская коляска - штука на человека, ювелирные изделия - 5 предметов на человека.

В случае превышения норм беспошлинного ввоза производится таможенное декларирование с уплатой таможенных платежей - 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за килограмм в части превышения.

Не подлежит таможенному декларированию: сумма, равная или не превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США.

Подлежит таможенному декларированию: сумма, превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США.

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