В КГД сообщили об отсутствии скопления машин на казахстанской-российской границе

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - По информации Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, на нейтральной полосе скопление автомобильных транспортных средств отсутствует, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 24 мая 2021 года на российском автомобильном пункте пропуска "Маштаково" скопление грузовых автомобильных транспортных средств на территории Российской Федерации составляет 5 единиц. На нейтральной полосе скопление автомобильных транспортных средств отсутствует", - говорится в сообщении КГД.

В ведомстве также уточнили, что на территории Республики Казахстан на автомобильном пункте пропуска "Сырым" очереди на выезд на импорт и экспорт не имеется.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства