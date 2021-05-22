В КГД прокомментировали ситуацию на казахстанско-российской границе

Следует отметить, что на автомобильном пункте пропуска РФ "Маштаково" в отношении автомобильных транспортных средств с грузом, требуется обязательное наличие технологического прохода для полного досмотра. В случае отсутствия технологического прохода Пограничная служба РФ производит досмотр автомобильных транспортных средств с выгрузкой груза, что занимает значительное врем", - отметили в комитете.
Также сотрудниками Пограничной службы РФ проводятся проверочные мероприятия в отношении автомобильных транспортных средств с грузом на наличие следующих документов: страхового полиса на транспортное средство, карточки водителя, сертификатов.
В этой связи обращаем ваше внимание, что для беспрепятственного проезда через автомобильный пункт пропуска "Сырым" Республики Казахстан и "Маштаково" Российской Федерации необходимо соблюдать условия оборудования технологических проходов для обеспечения условий осуществления пограничного контроля грузовых транспортных средств, а также во избежание простоя, требуется соблюдать рекомендации по международным перевозчикам по загрузке транспортных средств и наличия соответствующего пакета документов на автомобильных транспортных средств и перевозимые грузы", - сообщили в КГД.
Перед выездом убедительно рекомендуем участникам ВЭД заранее корректировать маршрут движения на границе с Российской Федерацией.
Сотрудники управления экспортного контроля департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области осуществляют работу на автомобильном пункте пропуска "Сырым" в штатном режиме.
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