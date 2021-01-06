В Киноцентре прокомментировали статью Токаева

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - В Государственном центре поддержки кино откликнулись на статью Касым-Жомарта Токаева, в которой он затронул вопросы сценарной составляющей кинопроектов, передает Kazakhstan Today.

В своем интервью президент затронул вопросы сценарной составляющей будущих кинопроектов, которые в ближайшее годы увидит наш зритель. В Киноцентре разделяют мнение главы государства о том, что мы должны поддерживать сценарии на исторические темы", - рассказали в Киноцентре.

В организации отметили, что сегодня Киноцентр открыл прием заявок для участия в новом питчинге. Были обозначены приоритеты, которые будут учитываться при предстоящем отборе сценариев.

Среди них были отмечены именно историческая темы: фильмы, посвященные 30-летнему юбилею независимости Казахстана и знаковым историческим личностям, внесшим большой вклад в определение самобытности и аутентичности казахского народа", - подчеркнули в ГЦПК.

В организации также рассказали, что по результатам второго питчинга Киноцентр поддержал один из проектов, повествующих об истории Золотой Орды. Так, режиссер Рашид Нугманов работает сегодня над документальным фильмом, посвященным внуку Чингисхана Бату.

История Бату и его отца Джучи будет детально проанализирована в интервью с казахстанскими, российскими и европейскими историками, писателями, публицистами. А игровые сцены в научно-популярном жанре Discovery Channel прекрасно дополнят рассказ исследователей", - поделились в центре.

Глава Киноцентра Есетжан Косубаев отметил, что интервью президента - это был месседж, который адресован не только кинематографистам, но и киноиндустрии страны.

По его мнению, главная задача киноиндустрии - талантливо раскрыть важнейшие социальные темы, историзм, показать значимость не только прошедшего времени, но и сегодняшнего дня.

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