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В Кокпектинском районе ВКО назначен новый аким

25.08.2020, 16:29 11665
В Кокпектинском районе ВКО назначен новый аким
Усть-Каменогорск. 25 августа. Kazakhstan Today - Акимом Кокпектинского района назначен Серикказы Садвакасов, ранее занимавший должность акима Тарбагатайского района, передает Kazakhstan Today.
 
Серикказы Садвакасов родился 26 мая 1961 года в селе Урджар Урджарского района Семипалатинской области. В 1983 году окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности "ветеринарный врач".
 
Трудовую деятельность начал в 1984 году заведующим ветеринарным участком Теспакан колхоза "Красные горные орлы". После был главным ветеринаром управления сельского хозяйства Урджарского района, начальником подсобного хозяйства района, председателем колхоза "Красный дозор" в селе Урджар, возглавлял ТОО "Жана-тiлек". 
 
В период с 1997 по 2014 годы проработал главным ветеринаром районной ветеринарной станции, начальником Урджарской районной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК, начальником территориальной инспекции Урджарского района комитета ветеринарного надзора и контроля МСХ РК. 
 
В 2014-2019 годах Садвакасов был заместителем акима Урджарского района.
 

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