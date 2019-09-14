В Кокшетау на 2020 год запланируют строительство новых объектов для отдыха и занятий спортом

Кокшетау. 13 сентября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поручил запланировать на 2020 год строительство новых городских объектов для отдыха и занятий спортом в Кокшетау, сообщила пресс-служба главы региона, передает Kazakhstan Today.

Аким области совершил рабочую поездку по Кокшетау, в ходе которой посетил городской легкоатлетический манеж. "Мы не ожидали такого размаха!", - сказал гостю старший тренер области по легкой атлетике Василий Чуйко, имея в виду проводимый на объекте капремонт.

Строительные работы на объекте сейчас завершаются. В летние месяцы подрядчики заменили кровлю, систему отопления, водопровод и канализацию. В настоящее время на 90% произведен ремонт фасада здания, на 80% выполнены внутренние работы. После полного высыхания стяжки пола в зале произведут укладку высококачественного покрытия "Регупол". В целом здание преобразилось и соответствует всем современным требованиям.

После легкоатлетического манежа Маржикпаев направился к близлежащим объектам. На стадионе он ознакомился с тренировочным процессом футбольного клуба "Окжетпес" и в беседе с главным тренером Андреем Карповичем обсудил перспективы команды в нынешнем сезоне.

В доме культуры "Истоки" руководитель региона осмотрел условия работы детских кружков и секций. Положительно оценив состояние аллеи "Жастар", аким области поручил акимату города запланировать на будущий год строительство новых мест для отдыха и спорта горожан, при этом призвал проводить активную разъяснительную работу среди населения.

За два последних года в Кокшетау открыты четыре новые аллеи. Когда строим, все радуются, а уже через месяц объекты подвергаются вандализму. Нужно посредством СМИ и социальных сетей разъяснять жителям необходимость бережного отношения к обустройству областного центра", - поручил аким.

На площадке городской котельной РК-2 ему доложили о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону. По улице М. Габдуллина аким области проинспектировал строительство нового моста и реконструируемый участок дороги в границах пересечения с улицами Абая и Акана Серi. По информации акимата, работы идут в соответствии с утвержденными графиками.

Как сообщалось ранее, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе рабочей поездки по городу Кокшетау осмотрел объекты транспортной инфраструктуры и ЖКХ, строящиеся в рамках подготовки к форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

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