В Кокшетау прошли республиканские оперативно-тактические учения

Кокшетау. 24 октября. Kazakhstan Today - 23 октября 2020 года на территории Акмолинской области проведено Республиканское оперативно-тактические учение "Кокшетау - Антитеррор-2020" с участием специальных, правоохранительных, местных исполнительных органов, а также СМИ, передает Kazakhstan Today.

управление внутренней политики со ссылкой на Штаб Антитеррористического центра Республики Казахстан.

В ходе учений отработаны навыки межведомственного взаимодействия и управления приданными силами и средствами оперативных штабов по борьбе с терроризмом", - сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области со ссылкой на штаб Антитеррористического центра РК.

Основными элементами учения являлись проверка готовности Республиканского оперативного штаба к дистанционной координации действий региональных штабов по борьбе с терроризмом; отработка действий по реагированию на угрозы использования в террористических целях биологически опасных веществ; проверка механизма экстренной доставки подразделений специального назначения к месту проведения антитеррористической операции.

Состоявшееся учение позволило повысить профессиональный уровень участников по выполнению совместных тактических задач, связанных с розыском и обезвреживанием террористов и их пособников, освобождением заложников в условиях общественного транспорта и объекта массового скопления людей, минимизацией и ликвидацией последствий применения в противоправных целях биологически опасных веществ", - отметили в штабе.

Руководством Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом положительно оценена готовность вышеуказанных региональных оперативных штабов к проведению антитеррористической операции.

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