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КОКШЕТАУ. 19 ДЕКАБРЯ - В Кокшетау введен в эксплуатацию проект зеленой энергетики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В регионе продолжается развитие энергоэффективных подходов и технологий по внедрению возобновляемых и альтернативных источников энергии, подчеркивает управление внутренней политики.

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, активное развитие зеленой инфраструктуры является одним из приоритетных направлений, входящих в перечень индустриальных проектов.

Всего в области имеются 11 ветровых и 1 солнечная электростанция в сфере альтернативной энергетики. Вырабатывают энергию 8 предприятий в Ерейментауском, Аршалынском, Целиноградском районах и в городах Кокшетау и Степногорске.

Согласно концепции по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике, доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии к 2030 году должна составить 10 процентов, в 2050 году - 50 процентов. Проекты на территории региона по праву считаются самыми крупными в стране", - подчеркнул руководитель ведомства Данияр Куанышбаев.

В честь празднования 30-летнего юбилея Независимости страны в областном центре введены в эксплуатацию 7 ветрогенераторов ТОО "Вичи" с мощностью 5,25 мегаватта.

Также в регионе приступили к строительству сразу четырех новых проектов в сфере возобновляемых источников энергии, два из которых находятся в Ерейментауском районе - на 50 и 20 мегаватт с 30 турбинами мощностью по 3,5 мегаватта с эксплуатацией в следующем году.

Проектно-изыскательные работы по строительству ветровой электростанции на 156 мегаватт с реализацией в 2023 году начаты в и пристоличном Аршалынском районе. На стадии разработки проектно-сметной документации находится четвертый проект по строительству электростанции на 18,15 мегаватта в Зерендинском районе на территории села Еленовка. Первая ветровая станция появится в районе в следующем году.

Всего с начала 2021 года объем выработанной электроэнергии по ВИЭ составил более 34 процентов от общего объема производства области.