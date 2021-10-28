В Костанае изъято более 93 тыс. бутылок поддельного алкоголя

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В ходе контрольного закупа следствием установлено, что заведующая складом одного из предприятий области покупала у неустановленного лица спиртосодержащую продукцию и в дальнейшем перепродавала ее в магазинах Костаная.
Всего изъято более 93 тыс. бутылок алкогольной продукции 52 наименований с признаками подделки", - сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сообщается, что заведующая складом приговорена к штрафу в размере 1000 МРП.
Ранее сообщалось, что более 30 человек скончались после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области.