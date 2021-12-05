КОСТАНАЙ. 4 ДЕКАБРЯ - В Костанае осудили застройщика жилищного долгостроя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Почти 10 лет дольщики ждали завершения строительства и в прошлом году начали достраивать дом за свой счет. А сегодня директора строительной фирмы осудили и надели на него наручники в зале суда. Суд признал директора строительной компании "Классика KZ" Юрия Калугина виновным и назначил ему три года в колонии средней безопасности, хотя прокурор просил для него семь лет лишения свободы. Виновным его признали только по статье 195 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), хотя уголовное дело изначально завели по статье "Мошенничество", сообщает "31 канал".
В прошлом году дольщики создали жилищный кооператив и с помощью местных властей начали достраивать дом. Были и те, кто расторг договор с застройщиком, им теперь он должен выплатить вложенные деньги. Дом уже ввели в эксплуатацию, хотя работы еще много как для строителей, так и для юристов. Приговором дольщики остались недовольны.
Сегодняшний приговор, конечно, для меня это был удар. Три года сейчас дали, и то средней безопасности, и такая статья под амнистию. И получается, что через какое-то время его выпустят, а наши 10 лет ожидания, куда они денутся? Мы не довольны, мы будем обжаловать", - сказал дольщик Евгений Лашкарев.
Ранее сообщалось, что застройщики Казахстана прогнозируют обвал строительного рынка.