В Костанае полицейские разыскивают неизвестного, пристававшего к девочке

В WhatsApp костанайцы распространяют сообщение с фотографией. Людей просят соблюдать бдительность. Как сказано в сообщении, костанаец с супругой заметил, как незнакомый мужчина подошел к девочке и стал с ней разговаривать, сообщает портал Alau.kz.
Это было в самом центре города, заметили мужчину, разговаривающего с девочкой, на вид лет 13. С виду ситуация обычная, но жене показался он странным очень. Мы остановились рядом и услышали, как он называет ее красивой и просит поцеловать его. Я сразу подошел к ним и спросил, знает ли она его, на что она ответила, что нет. Взял ее под локоть и увел, а мужика послал куда по дальше. Мы сказали этой девочке, что в такой ситуации нужно кричать, бежать, чтобы тебя заметили. Мало ли, что могло произойти. Может, кто-то был в такой же ситуации с этим мужчиной. Будьте бдительны", - написал читатель.
В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что в настоящее время ориентирован весь личный состав на поиски данного мужчины.
Данный факт зарегистрирован. Полиция принимает меры к установлению личности данного мужчины и выяснению всех обстоятельств указанного происшествия. Ориентировки разосланы нарядам полиции. В то же время обращаемся к жителям областного центра, если вы стали свидетелями таких фактов, просим немедленно сообщить на 102", - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства