В Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются грозы

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 4 июля в Костанайской области ожидаются местами гроза, туман, ветер северо-западный, западный, 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 4 июля ожидается ветер северо-западный, западный, 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман, шквал, град, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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