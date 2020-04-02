В Костанайской области 45% школ будут работать в обычном режиме

Костанай. 1 апреля. Kazakhstan Today - 45% костанайских школ с 6 апреля будут учиться в обычном режиме, оставшиеся перейдут на дистанционку. Об этом сообщил руководитель управления образования Костанайской области Василий Цымбалюк, передает Kazakhstan Today.

По словам руководителя управления образования Костанайской области, последняя четверть учебного года продлится с 6 апреля по 22 мая и практически все учащиеся перейдут на дистанционное образование. В школах, находящихся далеко от райцентров, там, где слабый Интернет, и там, где учащихся меньше 80 человек, учебный процесс будет организован в обычном режиме, но с усилением санитарно-эпидемиологических мер. Таких школ в регионе около 45%. В них около 7,5 тыс. учеников, но это лишь 7% от общего количества учащихся. Остальные школы области с контингентом свыше 100 тыс. школьников будут обучаться дистанционно, пишет портал Alau.kz .

Педагоги области сейчас активно осваивают проведение видеоконференций в приложении Zoom, работу с платформами Modle, Платонус, Сова и другие. Отмечу, что уроки в дистанционном формате отличаются от привычных нам 40-минутных, их продолжительность составляет не больше 10-15 минут. В тех регионах, где нет широкополосного Интернета, в передаче заданий могут быть задействованы популярные мессенджеры WhatsApp и Telegram, электронная почта при использовании смартфонов. Через электронный дневник "Кунделик" учителя передают задания и получают готовые ответы, активно задействуя обратную связь", - сказал Василий Цымбалюк.

Сегодня каждая школа выстраивает учебный процесс, основываясь на рекомендациях и исходя из имеющихся ресурсов. В помощь учителям - телевизионные уроки. 10-минутные уроки с объяснением новых тем будут транслироваться на канале "Балапан" на казахском языке и на канале "Ел арна" - на русском. Решается и вопрос нехватки компьютеров.

На данный момент около 4 тыс. учащихся области нуждаются в компьютерах, у почти 4,5 тыс. школьников нет доступа к сети Интернет. Но этот вопрос сейчас решается. Более 5 тыс. единиц школьной компьютерной техники передается из организаций образования педагогам и учащимся, в первую очередь - детям из социально уязвимых категорий семей, на возвратной основе. Также из местного бюджета выделено 300 млн тенге на приобретение дополнительных 1759 компьютеров. В городах и районах области организована работа по приобретению модемов для подключения мобильного Интернета", - отметил руководитель управления образования.

Родителей особенных детей волнует вопрос работы психолого-медико-педагогической комиссии. Первичное обследование детей в комиссии будет проходить строго по предварительной записи, повторные обследования для подтверждения диагноза - в дистанционном режиме.

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