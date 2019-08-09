В Костанайской области благодаря соцсетям определили знатоков ценностей "Рухани жангыру"

Костанай. 8 августа. Kazakhstan Today - В Костанайской области благодаря соцсетям определили знатоков ценностей программы " Рухани жангыру ", передает Kazakhstan Today.

"Мы подвели итоги проектов "Жазба айтыс" и "Сана серпіні". Эти проекты направлены на информационное сопровождение программы "Рухани жангыру" именно в социальных сетях, потому что социальные сети на сегодняшний день это одна из эффективных площадок. Если с 2017 года, с момента запуска программы "Рухани жангыру", мы проводили большую разъяснительную работу, например, сакральной географии Казахстана, то через конкурс "Сана серпіні" мы уже хотим отследить, насколько население области информировано о сакральных объектах. Тематика второго проекта, "Жазба айтыс", - 140-летие Омара Шипина, 125-летие Беимбета Майлина и, конечно, 140-летие нашего областного центра города Костаная", - сообщила руководитель управления внутренней политики области Зауре Байменова.

По ее словам, в конкурсах приняли участие 22 человека.

В проекте "Сана серпіні" участникам предлагалось под каждым конкурсным фотопостом Вконтакте о культурно-исторических объектах и памятников Костанайской области написать правильные варианты названий мест, а также интересные факты. Победителем конкурса и обладателем призового ноутбука стал Мейірбек Ысмагулов.

Победителем конкурса "Жазба айтыс" и обладателем сертификата на 250 тысяч тенге стал Абылай Мауданов. Все творческие работы в рамках проекта "Жазба айтыс" публиковались и оценивались в соцсетях и региональной газете "Костанай таны".

В ведомстве отметили, что в целом удовлетворены итогами проектов и знаниями ценностей "Рухани жангыру", которые показали их участники. Так, по проекту "Сана серпiнi" отмечено более 25 000 просмотров и более 150 отзывов.

Областное управление внутренней политики совместно с региональными СМИ осуществили 34 информационных проекта на основе статей Первого Президента Нурсултана Назарбаева " Рухани жангыру " и "Семь граней великой степи".

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