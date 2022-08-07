В Костанайской области браконьеров осудили за незаконную охоту на территории заповедника

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КОСТАНАЙ. 6 АВГУСТА - В Аулиекольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении четырех граждан, незаконно охотившихся на особо охраняемых природных территориях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подсудимый Б. в группе лиц с Г., К., Щ. 2 марта 2022 года, используя снегоходную технику и вооружившись ружьями, отстрелили 6 голов диких кабанов на территории отделения "Сарышыганак", что относится к РГУ "Наурзумский государственный природный заповедник". Своими преступными действиями РГУ причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 13 783 500 тенге", - сообщили в суде.
Отмечается, что содеянное подсудимыми относится к категории тяжких преступлений и за его совершение предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до 6000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
В соответствии с условиями процессуального соглашения, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП, что составляет 6 126 000 тенге с каждого, с лишением права занятия охотой на 4 года, с конфискацией в доход государства снегоходов", - проинформировали в суде.
Приговор не вступил в законную силу.