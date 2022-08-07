В Костанайской области браконьеров осудили за незаконную охоту на территории заповедника

НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Истцы Ж. и А. через суд требовали вернуть калым и имущество (шуба, ювелирные наборы, костюмы и т.п.), переданные стороне невесты во время обряда сырга салу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что дети истцов и ответчика состояли в зарегистрированном браке. В апреле 2021 года брак между ними был расторгнут, сообщает пресс-служба суда Нур-Султана.

Суд пришел к выводу, что деньги в качестве калыма за невесту и вещи переданы в дар и оснований для истребования их у ответчика не имеется. Кроме того, вещи получил в дар не только ответчик, но и другие лица со стороны невесты.

Оставив решение суда без изменения, апелляционный суд отметил, что между родителями жениха и невесты были проведены соответствующие обряды по взаимному обмену подарками в соответствии с казахскими национальными традициями. Требование передачи имущества и возврата вещей, переданных во время обрядных мероприятий, законодательством не предусмотрено, соответственно, каких-либо обязательств между сторонами нет.