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В Костанайской области браконьеров осудили за незаконную охоту на территории заповедника

06.08.2022, 10:34 20206
В Костанайской области браконьеров осудили за незаконную охоту на территории заповедника
Фото: pexels.com
КОСТАНАЙ. 6 АВГУСТА - В Аулиекольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении четырех граждан, незаконно охотившихся на особо охраняемых природных территориях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Подсудимый Б. в группе лиц с Г., К., Щ. 2 марта 2022 года, используя снегоходную технику и вооружившись ружьями, отстрелили 6 голов диких кабанов на территории отделения "Сарышыганак", что относится к РГУ "Наурзумский государственный природный заповедник". Своими преступными действиями РГУ причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 13 783 500 тенге", - сообщили в суде.

 
Отмечается, что содеянное подсудимыми относится к категории тяжких преступлений и за его совершение предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до 6000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
 

В соответствии с условиями процессуального соглашения, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП, что составляет 6 126 000 тенге с каждого, с лишением права занятия охотой на 4 года, с конфискацией в доход государства снегоходов", - проинформировали в суде.

 
Приговор не вступил в законную силу.
 

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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник

07.08.2022, 20:10 2181
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник
НУР-СУЛТАН. 7 АВГУСТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов в южной половине и на севере Казахстана пройдут дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Днем на севере и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы градом и шквалом. На остальной части РК погода преимущественно без осадков. На юге республики днем ожидается пыльная буря", - информирует РГП "Казгидромет". 

 
Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области, днем на востоке Акмолинской области, в горных районах Жамбылской и Туркестанской областей ожидается сильный дождь. 
 
Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, в Атырауской области сохраняется сильная жара. 
 
В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на севере Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 

Известный адвокат требует пересмотра дела водителя, давившего лошадь

07.08.2022, 18:33 3766
Известный адвокат требует пересмотра дела водителя, давившего лошадь
Фото: Кадр видео
АЛМАТЫ. 7 АВГУСТА - Известный адвокат Жангельды Сулейманов требует пересмотра дела водителя из Алматинской области, давившего соседскую лошадь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Полиция возбуждает дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). 19 июля дело прекращается из-за примирения садиста с хозяином лошади. Полиция сделала вид, что все по закону и она не может расследовать дело. И нельзя якобы привлечь садиста к ответственности. 20 июля я пишу пост, что по этой статье не может быть примирения, потому что потерпевший не хозяин, а общество. И, наверное, полиция прочитала мой пост и придумала схему, чтобы успокоить народ. Возбудили дело по новой статье 202 УК (Причинение ущерба имуществу)", - написал адвокат на своей странице в Сети

 
Он также сообщил, что подал заявление в Генеральную прокуратуру о незаконности прекращения дела по статье 316. По его словам, заявление переслали в областную прокуратуру, потом - в районную. 
 

Ответ получил на днях. Понял, что дело прекратили или прекратят, потому что статья 202 предусматривает примирение. И опять все это незаконно. Если дело возбудили по 316, потом прекратили незаконно, то нужно отменить это прекращение, возобновить дело и наказать садиста. А по 202 пусть что хотят делают, прекращают/не прекращают", - проинформировал Жангельды Сулейманов. 

 
Он отметил, что главное - привлечь за жестокое обращение с животными.
 

И такого садиста обязательно нужно лишить водительских прав, потому что завтра он может давить и людей. Ясно же, что психически нездоров, потому что нормальный человек никогда, никогда, никогда не будет давить никакое животное, если оно зашло на его участок", - добавил адвокат.

 

Напомним, инцидент произошел 16 июля в Илийском районе. 38-летний житель села Междуреченское поссорился с односельчанином и умышленно на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser наехал на лошадь. Водитель внедорожника утверждал, что пытался выгнать из своего огорода около 20 пасущихся лошадей. 
 
Также полицейские Талгарского района задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в жестоком обращении с животным. 
 
Это далеко не первый факт жестокого обращения с животными в стране. В середине мая в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть. 
 
За первый квартал 2022 года коммунальными ветеринарными службами Мангистауской области отловлены и уничтожены 2200 бродячих собак и 201 кошка. 
 
Напомним, в феврале в городе Кульсары 38-летняя мать троих детей убивала животных, "чтобы успокоиться". Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). 16 февраля стало известно, что женщина избежала наказания.

Ранее в регионе дети пытались утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. По этому факту также возбуждено уголовное дело. 
 
Число случаев беспричинной, бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. 
 
С января по сентябрь этого года зарегистрировано 50 таких правонарушений, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее. Это только официальная статистика, реальное же число живодерств неизвестно. 
 

Компьютеризация обучения привела к ухудшению зрения казахстанских школьников

07.08.2022, 16:48 5011
Компьютеризация обучения привела к ухудшению зрения казахстанских школьников
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 7 АВГУСТА - Приобщение к информационным технологиям и компьютеризация обучения привели к ухудшению зрения казахстанских школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В течение 2021 года углубленному медицинскому осмотру подлежало 2 911 777 учащихся общеобразовательных школ, из них осмотрено 2 480 540 детей (85%). Низкий удельный вес охваченных медицинским осмотром школьников в 2021 году наблюдается в Акмолинской (16%), Мангистауской областях (55,8%). Как показывает анализ проведенных медицинских осмотров учащихся, на первом месте находится патология органов зрения (в 2021 году 60 490 школьников, в 2020 - 22 795 школьников)", - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

 
По его словам, основными причинами ухудшения зрения школьников являются приобщение их к информационным технологиям, компьютеризация обучения - увеличение учебной нагрузки, связанной с активным использованием гаджетов и мобильных телефонов, чрезмерные информационные нагрузки через социальные сети мобильных устройств, нарушение гигиены зрения, несоблюдение зрительного режима. 
 

На втором месте нервно-психические заболевания, увеличившиеся в 2,7 раза в сравнении 2020 годом (в 2021 году - 15 946, в 2020 году - 5872). Причинами роста являются повышенные психоэмоциональные состояния, чрезмерная информационная нагрузка через социальные сети, психологическая зависимость от телефона и гаджетов, несоблюдение режима дня и другие причины", - добавил Ералы Тугжанов.

 

В Нур-Султане суд отказал истцам в иске о возврате калыма за невесту

05.08.2022, 19:43 31496
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Истцы Ж. и А. через суд требовали вернуть калым и имущество (шуба, ювелирные наборы, костюмы и т.п.), переданные стороне невесты во время обряда сырга салу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Установлено, что дети истцов и ответчика состояли в зарегистрированном браке. В апреле 2021 года брак между ними был расторгнут, сообщает пресс-служба суда Нур-Султана.
 
Суд пришел к выводу, что деньги в качестве калыма за невесту и вещи переданы в дар и оснований для истребования их у ответчика не имеется. Кроме того, вещи получил в дар не только ответчик, но и другие лица со стороны невесты.
 
Оставив решение суда без изменения, апелляционный суд отметил, что между родителями жениха и невесты были проведены соответствующие обряды по взаимному обмену подарками в соответствии с казахскими национальными традициями. Требование передачи имущества и возврата вещей, переданных во время обрядных мероприятий, законодательством не предусмотрено, соответственно, каких-либо обязательств между сторонами нет.
 

В Москве наградят преподавателей-русистов из Казахстана

05.08.2022, 17:16 34061
Фото: dobro.live
МОСКВА. 5 АВГУСТА - 8 августа представители Россотрудничества и Русской гуманитарной миссии поздравят участников международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Десять преподавателей из Казахстана получат долгожданные награды в Россотрудничестве.
 

Русский язык в Казахстане - новые горизонты" проводится АНО "Русская гуманитарная миссия" при поддержке Россотрудничества, посольства Российской Федерации в Республике Казахстан, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Проект реализуется в рамках гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

 
Конкурс профессионального мастерства учителей русского языка и литературы, работающих в школах с преподаванием на казахском и/или русском языках, стартовал в феврале 2022 года и проходил в два этапа. В первом туре участники представили эссе на тему "Мой путь в профессию". По итогам были выбраны 36 педагогов-русистов, для которых в мае в столице Казахстана прошел мастер-класс. В течение трех дней своим методическим опытом с коллегами делились представители Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), а также практики, имеющие значительный опыт преподавания русского языка в полиэтнической среде. 
 
Во втором туре педагогического конкурса преподавателям - авторам лучших эссе было предложено представить фрагменты видеозаписей открытого урока. В результате были отобраны 10 финалистов, главным призом для которых стала поездка в Москву: с 8 по 13 августа лучших в профессии ждет насыщенная культурно-экскурсионная программа, включающая знакомство с главными достопримечательностями российской столицы.
 
Финалисты конкурса и представители Казахстана посетят павильон № 11 "Казахстан" на ВДНХ, а также примут участие в онлайн-конференции на тему гуманитарного сотрудничества, которая будет проходить в павильоне "Арт. Техноград" (строение 318). Участники мероприятия смогут ознакомиться с множеством уникальных экспозиций в Выставочно-торговом центре Республики Казахстан.
 
Торжественная церемония награждения победителей международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты" пройдет 8 августа в центральном аппарате Россотрудничества.
 

В Казахстане вдвое сокращен срок ожидания регистрации брака

05.08.2022, 15:28 35901
В Казахстане вдвое сокращен срок ожидания регистрации брака
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Министерство юстиции РК внесло изменения в правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Если ранее со дня подачи заявления будущим молодоженам приходилось ждать месяц до дня заключения брака, то теперь этот срок сокращен до 15 дней. 
 

Брак (супружество) регистрируется в присутствии лиц, желающих вступить в брак (супружество), на пятнадцатый календарный день, который исчисляется со следующего рабочего дня после подачи совместного заявления о заключении брака (супружества). Если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день", - говорится в документе. 

 
В то же время в документе говорится, что по совместному заявлению лиц, вступающих в брак, при наличии уважительных причин (беременности, рождении ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств), подтвержденных соответствующими документами (справка врачебно-квалификационной комиссии о беременности, справка о состоянии здоровья, справки, подтверждающие другие особые обстоятельства), начальник регистрирующего органа может сократить срок государственной регистрации заключения брака до истечения 15 календарных дней либо увеличить этот срок, но не более чем на 15 календарных дней.
 
Разрешение о сокращении или увеличении срока в 15 календарных дней выдается в виде резолюции на заявлении о заключении брака начальником регистрирующего органа, а в его отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности.
 
Приказ вводится в действие с 15 августа 2022 года.
 

Более 700 случаев превышения торговой надбавки на СЗПТ выявлено в магазинах "у дома" за последнюю неделю

05.08.2022, 12:55 37991
Более 700 случаев превышения торговой надбавки на СЗПТ выявлено в магазинах "у дома" за последнюю неделю
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - За последнюю неделю рейдами охвачено 40,3 тысячи магазинов "у дома", в которых было выявлено 734 нарушения торговой надбавки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях недопущения необоснованного роста цен на СЗПТ Комитет торговли осуществляет координацию акиматов по контролю торговой надбавки в магазинах "у дома", информирует Министерство торговли и интеграции РК.
 
Так, по данным ведомства, более всего нарушений выявлено в Нур-Султане (278) и ВКО (80). 
 
Далее - в Туркестанской области (38), ЗКО (33), Костанайской области и Мангистауской области (по 32), Жетысуской области (30). 
 

Затем следуют Алматинская область (28), Атырауская область (27), Алматы и Жамбылская область (по 23), Акмолинская область (21). В Павлодарской области - 17, Актюбинской области - 13, СКО -12, Карагандинской области и Кызылординской области - по 11, Абайской области и Шымкенте - по 10", - проинформировали в МТИ РК. 

 
Отмечается, что наименьшее количество выявлено нарушений в Улытауской области (6). 
 
Проводимая работа отражается в самостоятельном снижении торговой наценки субъектами бизнеса. Так, в результате разъяснений торговые объекты снизили торговые надбавки на СЗПТ до 5-15%. 
 
При этом за превышение торговой надбавки применялись меры административного характера, в отношении субъектов внутренней торговли составлено 126 административных протоколов в виде предупреждения, а также наложен 1 штраф. 
 
В ведомстве напомнили, что за превышение торговой надбавки на основные продукты питания (СЗПТ) может быть наложен штраф в размере 300 МРП.
 
Допустимый размер предельной торговой надбавки на данные товары составляет не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. 
 

Превышение 15% надбавки влечет административную ответственность на основании статьи 204-4 КоАП РК", - заявили в министерстве.

 
В перечень СЗПТ входит 19 продуктов питания, круп и овощей (мука первого сорта, хлеб из муки первого сорта (формовой), рожки (весовые), гречка (весовая), рис (весовой), картофель, морковь, лук, капуста, сахар-песок, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость), молоко 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности), яйцо куриное (I категория), соль поваренная пищевая (кроме "Экстра"), творог 5-9% жирности).
 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные

05.08.2022, 11:42 38091
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 6-8 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В предстоящие дни на западе и северо-западе Казахстана ожидается погода без осадков. На остальной части страны вот уже продолжительный период погоду определяет южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы", - сообщили в РГП "Казгидромет". 

 
Прогнозируется преимущественно дождливая погода - пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, в центре, на севере, юге и юго-востоке республики возможны сильные дожди, град, шквалистый ветер. 
 
Температурный фон особых изменений не претерпевает: днем на западе ожидается +30 - +37 градусов, на юго-западе +27 - +37 градусов, на северо-западе +27 - +35 градусов, на севере, востоке +22 - +30, в центре +20 - +28, на юге, юго-востоке страны в пределах +30 - +35 градусов, в горных районах около +25 градусов. 
 

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