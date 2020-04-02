В Костанайской области получающим АСП детям окажут дополнительную денежную помощь

Костанай. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Костанайской области получающим адресную социальную помощь (АСП) детям окажут дополнительную денежную помощь, передает корреспондент Kazakhstan Today.

По поручению президента дополнительную помощь в регионе получат 5632 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Детям от 6 до 18 лет мы перечисляем 2 МРП (5302 тенге). В данный момент выплаты уже пошли. Буквально сегодня-завтра они будут завершены", - сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Максим Устинов.

В беседе с корреспондентом агентства жительница Костаная Светлана Калашникова подтвердила факт получения помощи.

Я сижу дома. У меня маленький ребенок и еще один школьного возраста. Муж самозанятый. Я, как и все, получила АСП после соответствующего заявления. Мы получили на маленького ребенка на три месяца три ящика с продуктами и средствами гигиены, а теперь позвонили из центра занятости и сказали, что упали деньги, больше 5 тысяч, на питание", - сообщила Светлана Калашникова.

Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2020 года №109 продуктово-бытовой набор (ПБН) стоимостью не ниже 2 МРП предоставляется на период чрезвычайного положения: детям в возрасте от шести до восемнадцати лет, из числа получателей адресной социальной помощи, в том числе из многодетных семей; совершеннолетним получателям адресной социальной помощи, проживающих в населенных пунктах, в которых установлен карантин; детям-инвалидам до шестнадцати лет, инвалидам первой и второй группы всех возрастов, а также родителям, занятым по уходу за ребенком-инвалидом, проживающих в населенных пунктах, в которых установлен карантин.

Акиматам на местах предоставляется выбор - предоставлять ПБН в натуральном или денежном виде.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. В Костанайской области с 31 марта введен ряд ограничений. В регионе усилена охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспортных служб; ограничено функционирование крупных торговых объектов, саун, общественных бань; деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым пребыванием людей приостанавливается; проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных обычаев, религиозных мероприятий запрещается.

Также в Костанайской области введены ограничения на въезд на территорию и выезд с территории Костанайской области с установлением 10 пунктов пропуска 31 марта с 22.00 на республиканских и областных дорогах.

По словам начальника местной полицейской службы Курмета Мажикенова, на блокпостах, помимо полицейских, дежурят медицинские работники. В области временно ограничены маршруты выездов в Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Карагандинскую, Актюбинскую области: однако в эти регионы можно будет выехать, если есть медицинское направление. Автобусные перевозки между районами и городами области полностью прекращаются. Ограничения продлятся до конца периода чрезвычайного положения, то есть до 15 апреля.





Напомним, в связи с чрезвычайным положением в стране гражданам, потерявшим доходы, назначена новая социальная выплата из государственного фонда социального страхования.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев также поручил расширить охват дополнительными социальными выплатами в размере одной минимальной заработной платы.





Считаю, что эти деньги - 42 500 тенге - должны получать не только те, кто ранее имел официальную работу и зарплату. Нужно помочь нашим гражданам, которые являлись и являются самозанятыми или работали неофициально. Для этого им достаточно формализовать свой статус, после чего на весь период ЧП они начнут получать ежемесячную соцвыплату от государства", - сказал глава государства.

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