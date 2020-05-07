В Костанайской области при попытке вывоза в Россию конфисковали более 900 тыс. медицинских масок

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Более 900 тысяч медицинских масок передано в управление здравоохранения Костанаи?скои? области. 5 мая 2020 года сотрудниками Департамента экономических расследовании? по Костанаи?скои? области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК переданы 906 732 медицинские маски в областное управление здравоохранения. Ранее в ходе проведения ОРМ был задержан грузовои? автомобиль, следовавшии? из Казахстана в Россию. В грузовом отсеке обнаружены медицинские маски в количестве 906 732 штуки и 6 300 респираторов без документов, подтверждающих законность их происхождения. Предварительная сумма ущерба составляет 27 780 000 тенге. В отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело дело по статье 214 ч.1 УК РК. ~~~~~~~~~~~~~~~ Қостанаи? облысыныњ денсаулық сақтау басқармасына 900 мыњ медициналық маска тапсырылды. 2020 жылѓы 5 мамырда ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетініњ Қостанаи? облысы бои?ынша Экономикалық тергеу департаментініњ қызметкерлері облыстық денсаулық сақтау басқармасына 906 732 медициналық масканы тапсырды. Осыѓан деи?ін ЖІШ µткізу барысында Қазақстаннан Ресеи?ге жол тартқан ж‰к кµлігі ±сталды. Ж‰к салу бµлігінде шыѓарылу зањдылыѓын растаи?тын қ±жаттарсыз 906 732 медициналық маска жғне 6300 респиратор табылды. Алдын ала есептелген келтірілген залал сомасы 27 780 000 тењге ні қ±раи?ды. Аи?ыпты т±лѓаларѓа қатысты ҚР ҚК 214-б. 1-б. бои?ынша қылмыстық іс қозѓалды.