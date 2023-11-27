В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге

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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Общее количество суицидов в Казахстане за январь - октябрь 2023 года увеличилось на 3,4%. При этом количество самоубийств среди подростков выросло на 30%, сообщает - Общее количество суицидов в Казахстане за январь - октябрь 2023 года увеличилось на 3,4%. При этом количество самоубийств среди подростков выросло на 30%, сообщает Ranking.kz





За десять месяцев из жизни ушли 169 несовершеннолетних казахстанцев, из них 27,8% составили дети в возрасте от 5 до 14 лет, 72,2% - подростки от 15 до 17 лет. Именно в этой возрастной категории наблюдается активный рост количества завершенных суицидов (плюс 45,2% к аналогичному периоду прошлого года).





Больше стало и тех, кто попытался свести счеты с жизнью. Количество попыток суицида молодых казахстанцев в возрасте от 5 до 18 лет за год выросло на 17,8%: с 253 до 298 случаев. Не исключено, что их реальное количество было намного больше, ведь неудачные попытки суицида, которые обошлись без последствий, нередко нигде не фиксируются. Например, в России незафиксированных попыток подростковых самоубийств в 15 раз больше, чем учтенных. В Казахстане такой информации в открытом доступе нет.





Многолетние данные Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК говорят об отсутствии четко выраженного тренда подростковых суицидов и попыток. Динамику таких несчастных случаев скорее можно назвать скачкообразной. Например, после двухлетнего периода роста в первый год пандемии количество самоубийств сократилось сразу на 20,6%, а на следующий год, после окончания локдаунов, показатели вернулись к прежнему уровню. В 2022 году аналитики КПСиСУ ГП РК вновь сообщили о небольшом снижении показателей (минус 11,4%).





Как среди взрослых, так и среди детей от суицидов чаще гибнут представители мужского пола. За январь - октябрь текущего года 68% (или 115 случаев) всех подростковых самоубийств пришлось на мальчиков. И именно в этой группе наблюдался значительный рост: плюс 45,6% за год.





Завершенных суицидов среди девочек было в два раза меньше: 54 случая. При этом девочки намного чаще, чем мальчики, совершают попытки суицида: 221 против 77. Масштабы суицидальных мыслей неясны, но исследования показывают, что суицидальные мысли чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, особенно среди тех, кто моложе 25 лет.





В то же время даже с учетом того, что суицидальное поведение может быть попыткой манипулирования или "наказания" окружающих, к таким попыткам ни в коем случае нельзя относиться недостаточно серьезно, списывая все на "привлечение внимания": унылое настроение, низкая самооценка, нарушения сна и аппетита, неспособность сосредоточиться, прогулы, соматические жалобы и суицидальная озабоченность - очень частые предвестники завершенных суицидов. Более того, после совершенного суицида риск самоубийства может увеличиться у других людей в сообществе, особенно у друзей и одноклассников погибших детей.





Заметим: по социальному статусу лишь в 15% случаев покончившие с собой казахстанские подростки росли в неполных семьях. Основная часть детей, которые уже никогда не станут взрослыми, были из семей, где есть оба родителя. Судя по статистике, 97% умерших несовершеннолетних в последний момент своей жизни были трезвы.





Результаты опросов родственников погибших сотрудниками правоохранительных органов не позволяют в полной мере оценить основные факторы, которые предшествовали трагедиям. В отчетах КПСиСУ ГП РК приводится лишь несколько установленных причин совершения суицида. И они дают представление о природе произошедшего лишь в 10% случаев. За январь-октябрь текущего года лишь в 19 из 169 случаев была зафиксирована возможная причина подросткового суицида. Семь детей покончили с жизнью вследствие одиночества и чувства отверженности, пять - из-за ощущения нужды и тяжелого материального положения, три - в результате ссор с родителями или другими родственниками. Один суицид произошел из-за нежелательной беременности в паре, при этом погиб мальчик.





Нет в этой статистике отдельной графы о случаях суицидального поведения подростков из-за буллинга и насилия (физического или психологического), хотя такие факты не единичны. В 2017-2021 годах в стране ежегодно открывалось более 30 уголовных дел по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Максимальное количество было зафиксировано в 2021 году: тогда полицейские зарегистрировали 41 такое дело.



