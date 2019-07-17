В Костанайской области улучшают качество образования, решая проблему трехсменки

Костанай. 16 июля. Kazakhstan Today - В Костанайской области выделены беспрецедентные суммы на капитальные ремонты и идет строительство новых школ, передает Kazakhstan Today.

"В летний период будет реализован капитальный ремонт 20 организаций образования области, в том числе 5 по проекту "Ауыл - Ел бесігі". На эти цели в текущем году из средств республиканского и областного бюджета выделена беспрецедентная сумма в размере 2 млрд 840 млн тенге. Для сравнения в прошлом году потрачено 800 млн тенге бюджетных средств на капитальный ремонт 12 объектов образования", - сообщил глава управления образования Костанайской области Василий Цымбалюк.

Главный педагог области отметил, что в 2019 году в Костанае будет открыта еще одна школа, запланировано строительство еще нескольких.

В текущем году завершается строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне Аэропорт города Костаная (529 млн тенге) и начинается строительство средней школы на 1200 мест в микрорайоне Юбилейный (1 млрд тенге), где будут открыты классы с государственным языком обучения. Кроме того, взамен аварийной начато строительство здания Аманкарагайской СШ №2 Аулиекольского района, с государственным языком обучения, на 320 мест, на что из республиканского бюджета выделен 1 млрд тенге. Также, по поручению акима области А.Б. Мухамбетова, в текущем году на территории областного центра будет открыта еще одна школа на 960 мест с казахским языком обучения. Данные меры также позволят решить вопрос трехсменки, что без сомненья благотворно скажется на качестве образования, тем более в свете обновления его содержания", - отметил В. Цымбалюк.

Добавим, по заверению спикера, к 1 августа 2020 года все организации образования будут оснащены системой видеонаблюдения, а также увеличится процент компьютеризации и доступа к высокоскоростному широкополосному Интернету.

На текущий момент все школы региона имеют доступ к широкополосному Интернету, из них 445, или 88,3% имеют высокоскоростной Интернет от 4 Мбит/с. В текущем году планируется закупка 5849 компьютеров и обновление компьютерного парка до 68%", - отметил В. Цымбалюк.

В рамках "Дорожной карты по цифровизации" в сфере образования области в прошлом году реализовано 109 проектов информационной системы "Smart education" за счет спонсорских средств на общую сумму 294,8 млн тенге, в том числе установлено 23 кабинета цифровых технологий (186 млн тенге); совместно с областным филиалом партии "Нур Отан" установлено 29 IT-классов (54,5 млн тенге). С начала текущего года в области открыто 6 IT-классов (Карабалыкский, Камыстинский, Сарыкольский, Тарановский (2) районы, город Рудный) на общую сумму 11,5 млн тенге.

В Костанайской области действует 504 школы.

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