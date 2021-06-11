В КТЖ прокомментировали информацию о продаже билетов на Алаколь

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Сегодня в ходе брифинга заместитель генерального директора АО "Пассажирские перевозки" по маркетингу и продажам Виктор Бошман рассказал о ситуации с продажей железнодорожных билетов в направлении курортной зоны Алаколь, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Бошман отметил, что ситуация по продажам билетов в направлении курортной зоны Алаколь находится на постоянном контроле, ведется постоянный мониторинг за ходом реализации билетов.

Зачастую при отсутствии билетов в продаже бытует мнение, что перекупщики выкупают все места . Но это не так. На сегодняшний день электронная система продажи железнодорожных билетов усовершенствована и не позволяет авторизированным пользователям производить переоформление билетов. Процесс покупки билетов прозрачен, поэтому невозможно совершать противоправные действия, связанные с реализацией билетов", - подчеркнул он.

Виктор Бошман не исключает две возможности выкупа билетов турагентствами: утром при открытии продажи билетов и предложение клиентам мест в вагонах частных перевозчиков.

Напрямую турагентствам мы не продаем билеты", - заверил он.

По данным компании, в настоящее время наблюдается дефицит мест из Алматы. Ежедневно из Алматы на Алаколь и обратно предлагается до 728 мест.

На сегодняшний день из предложенных 76 156 мест реализовано 45 446 мест в направлении Алаколя (туда и обратно), включая поезда АО "Пассажирские перевозки" и частных перевозчиков, и в свободной продаже имеется порядка 30 тысяч мест.

В компании напомнили, что для удовлетворения спроса населения по железнодорожным пассажирским перевозкам в направлении курортной зоны Алаколь в текущем году предусмотрено курсирование 9 маршрутов:

Из Нур-Султана:

- № 54/53 Нур-Султан НЖ - Достык" (круглогодичный), перевозчик АО "Пассажирские перевозки" (понедельник, пятница);

- № 258/257 Нур-Султан-1 - Достык" (с 20 июня), перевозчик АО "Пассажирские перевозки" (четверг, воскресенье);

- беспересадочные вагоны в составах поездов №122/6942/6941/121 "Нур-Султан-1 - Достык" (круглогодичный), перевозчик ТОО "АрайТрансKZ" (по четным датам).

Из Алматы:

- № 255/256 Алматы - Достык (с 18 июня), перевозчик ТОО "Vagon Service Almaty" (среда, пятница, воскресенье);

- № 453/454 Алматы-2 - Достык (летний с 18 июня), перевозчик ТОО ПК "Туран Экспресс" (понедельник, среда, пятница);

- беспересадочные вагоны в составах поездов №21/6942/6941/22 Алматы-1 - Достык (летний), перевозчик АО "Пассажирские перевозки" (по четным датам).

Из ВКО:

- № 457/458 Семей - Достык (летний, с 17 июня), перевозчик АО "Пассажирские перевозки" (по нечетным датам);

- № 459/460 Оскемен - Достык (летний, с 17 июня), перевозчик АО "Пассажирские перевозки" (по нечетным датам);

- № 6941/6942 Актогай - Достык (круглогодичный), перевозчик АО "Пассажирские перевозки" (ежедневно).

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