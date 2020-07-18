В Кызылординской области аппараты ИВЛ закупили по завышенной в три раза цене

Кызылорда. 17 июля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области закупили аппараты ИВЛ по завышенной в три раза цене, передает Kazakhstan Today.

В Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении двух заместителей руководителя управления здравоохранения по факту закупа 10 аппаратов ИВЛ по цене 17,4 млн тенге за единицу, которая в 3 раза превышает стоимость, предложенную ТОО "СК-Фармация"", - сообщили в Антикоррупционной службе РК.

В ведомстве рассказали, что проверки на предмет коррупционной составляющей при закупе медтехники ведутся во всех регионах. В настоящее время такие признаки установлены в нескольких регионах.

Так, в Костанайской области должностные лица областной больницы подозреваются в покушении на хищение средств в сумме, превышающей 181,8 млн тенге, путем заключения договора с товариществом на поставке медицинского оборудования по завышенной стоимости.

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