Система Orphus

В Кызылординской области аппараты ИВЛ закупили по завышенной в три раза цене

17.07.2020, 16:01 12475
В Кызылординской области аппараты ИВЛ закупили по завышенной в три раза цене
Кызылорда. 17 июля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области закупили аппараты ИВЛ по завышенной в три раза цене, передает Kazakhstan Today.
 

В Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении двух заместителей руководителя управления здравоохранения по факту закупа 10 аппаратов ИВЛ по цене 17,4 млн тенге за единицу, которая в 3 раза превышает стоимость, предложенную ТОО "СК-Фармация"", - сообщили в Антикоррупционной службе РК.

 
В ведомстве рассказали, что проверки на предмет коррупционной составляющей при закупе медтехники ведутся во всех регионах. В настоящее время такие признаки установлены в нескольких регионах.
 
Так, в Костанайской области должностные лица областной больницы подозреваются в покушении на хищение средств в сумме, превышающей 181,8 млн тенге, путем заключения договора с товариществом на поставке медицинского оборудования по завышенной стоимости.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая