В Кызылординской области начался прием документов на бесплатные курсы по проекту "Жас касiпкер"

Кызылорда. 17 июля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области начался прием документов на проект "Жас касiпкер", сообщили в городском акимате, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Палата предпринимателей области начинает набор на бесплатные курсы по проекту "Жас касіпкер" в городах и районах региона. Курсы посвящены основам ведения предпринимательства.

Организаторы приглашают пройти обучение молодых людей категории NEET (до 29 лет), членов их семей, малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченных трудоспособных инвалидов.

Для участия в проекте необходимо пройти тестирование, по его результатам будет осуществляться отбор в группу.

Желающие могут обратиться в районные филиалы региональных палат предпринимателей/центры занятости населения/акиму сельского округа или населенного пункта, заполнить заявление и анкету.

При себе нужно иметь следующие документы: копию удостоверения личности, адресную справку, персональный кредитный отчет.

Срок обучения составляет 3 недели. По первому потоку тестирование проводится с 22-23 июля текущего года. Обучение начинается с 24 июля и продолжится до 9 августа 2019 года.

Участникам проекта будут выплачиваться стипендии, и по окончании курсов выданы сертификаты.

Для получения полной информации обратится по адресам: Кызылорда - улица Желтоксан, 12, телефон: 8/7242/400981; Аральский район - город Аральск, улица имени Бактыбая батыра, дом 46, телефон: 8/72433/79199; Казалинский район – поселок Айтеке би, улица Айтеке би, 9-а, телефон: 8/72438/79243; Кармакшинский район – поселок Жосалы, улица Кошербаева, 36, телефон: 8/72437/79120; Жалагашский район – поселок Жалагаш, улица Казыбека би, 47-а, телефон: 8/72431/79199; Сырдарьинский район – поселок Теренозек, улица Кунаева, 12-а, телефон: 8/72436/79179; Шиелийский район – поселок Шиели, улица Рыскулова, 5, телефон: 8/72432/79255; Жанакорганский район – поселок Жанкорган, улица Иманова, 171, 8/72435/79120", - проинформировали в акимате.





Также можно обращаться по следующим телефонам: 40-02-02, 40-09-81.

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