В Кызылординской области открылась выставка, посвященная Первому Президенту Казахстана - Елбасы

Кызылорда. 8 апреля. Kazakhstan Today - В историко-краеведческом музее Кызылординской области состоялось официальное открытие выставки о Первом Президенте Казахстана - Елбасы Нурсултане Назарбаеве, передает Kazakhstan Today.

Выставка под названием "Н. Назарбаев: эпоха, личность, общество", посвященная жизни и трудовой деятельности Нурсултана Назарбаева продлится в области с 5 апреля до 19 июня. В Шиелийском и Кармакшинском районах уже прошли выездные экскурсии. В областном центре состоялись встречи со студентами Кызылординского государственного университета имени Коркыта ата, ознакомление с работой областной универсальной научной библиотеки имени А. Тажибаева.

Также пройдут научно-практическая конференция, семинары, концерт и другие мероприятия. Завтра, 9 апреля, во Дворце студентов КГУ имени Коркыта ата состоится международная научно-практическая конференция "Н. Назарбаев: будущее начинается сегодня".

На торжественном открытии выставки в областном историко-краеведческом музее аким области Крымбек Кушербаев подчеркнул роль Первого Президента в создании и становлении суверенного государства.

В самом слове "Первый" заложен глубокий смысл. Мы гордимся тем, что в рядах первых лидеров мировых государств, таких как Вашингтон, Ататюрк, Ганди отмечено и имя нашего Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Именно Елбасы исполнил давнюю мечту наших предков о создании самостоятельного государства, воплотив в реальность такие священные понятия, как Независимость, Суверенность, Свобода", - отметил аким области.

Передвижной выставочный проект "Н. Назарбаев: эпоха, личность, общество" реализуется с ноября 2017 года и за это время был организован в Туркестанской, Атырауской, Актюбинской областях и городах Алматы и Шымкент. Среди экспонатов выставки - редкие архивные документы, фото- и видеоматериалы, письма и награды Елбасы.

В открытии выставки приняли участие жители города и работники сферы культуры. У входа в музей выступил республиканский военный оркестр.

Я хочу сказать всем гостям: "Добро пожаловать в нашу область!" Я очень рад, что в нашем регионе открылось выездная выставка о Елбасы. Это будет большой возможностью для подрастающего поколения побольше узнать о деятельности нашего Первого Президента. Хочу отметить, что именно Нурсултан Назарбаев исполнил давнюю мечту наших предков о создании независимого государства. Благодаря его труду Казахстан добился больших успехов. Сегодня нашу страну знают и уважают во всем мире", - отметил аким Крымбек Кушербаев.

На открытии выставки выступил с речью директор Библиотеки Первого Президента - Елбасы Амирхан Рахимжанов. Он поблагодарил кызылординцев за гостеприимность и пригласил всех посетить выставку о Елбасы.

"Земля Сыра богата историей. Здесь находится несколько исторических столиц. Елбасы в годы правления обращал особое внимание на Кызылординскую область. Благодаря его политике удалось сохранить Арал. Не зря он говорит" "Сыр - Алаштын анасы". Мы надеемся, что выставку Елбасы посетят многие кызылординцы. Здесь вы можете ознакомиться с жизнью нашего Первого Президента. Перед приездом в ваш регион, мы дополнили его архивными материалами и фотографиями. Ждем вас всех в музее", - сказал Амиржан Рахимжанов.

В самой выставке можно увидеть фотографии Нурсултана Назарбаева в разные годы жизни. У него очень много международных наград, которые он получил благодаря упорному труду. Также здесь есть книги, написанные Первым Президентом.

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