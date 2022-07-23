В Кызылординской области снижены тарифы на водоснабжение и водоотведение

КЫЗЫЛОРДА. 22 ИЮЛЯ - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области проводит анализ исполнения субъектами естественных монополий утвержденных тарифных смет за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе анализа установлено, что филиалом ОДСП "Арал" РГП "Нуринский групповой водопровод", оказывающим услуги по области, не в полном объеме исполнены статьи затрат, предусмотренных в тарифных сметах по услугам водоснабжения и водоотведения, сообщает КРЕМ МНЭ РК.

В связи с чем департаментом приняты меры в соответствии с законодательством о естественных монополиях путем введения временных компенсирующих тарифов.

В частности, потребителям филиала ОДСП "Арал" РГП "Нуринский групповой водопровод" по услугам водоснабжения и водоотведения будет возвращена сумма необоснованно полученного дохода в размере 642 541 879 тенге через снижение тарифов: