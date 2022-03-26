Система Orphus

В Кызылординской области литр молока по тендеру планировали покупать за 14 миллионов тенге

25.03.2022, 10:43 28876
В Кызылординской области литр молока по тендеру планировали покупать за 14 миллионов тенге
Фото: КазахЗерно.kz
КЫЗЫЛОРДА. 25 МАРТА - В Кызылординской области Шиелийский районный отдел образования планировал приобрести литр молока по баснословной цене, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Планы о покупке литра молока за 14 млн тенге райотделом образования выявили специалисты Антикоррупционной службы. После того, как пересмотрели плановые цены, стоимость молока по этому лоту упала до 223 тенге, информирует портал КазахЗерно.kz.
 
По данным издания, были и другие факты искусственного завышения цен. Их выявили во время мониторинга цен. 
 
Так, к примеру, в одной из школ хотели закупить сто двадцать пять курток на сумму 208 млн тенге, а для одиннадцати госучреждений дизтопливо по 280 тенге за литр (рекомендованная цена - 230 тенге за литр) и бензин марки АИ-92 по 205 тенге за литр (рекомендованная цена - 182 тенге за литр).
 
За январь-февраль текущего года в Кызылординской области сэкономили более 351,23 млн тенге.
 

новости по теме

Высотность зданий в предгорных районах планируют ограничить в Алматы

26.03.2022, 12:49 3596
Высотность зданий в предгорных районах планируют ограничить в Алматы
АЛМАТЫ. 26 МАРТА - В Алматы планируют ограничить высотность зданий в предгорных районах до 12 метров. Соответствующие изменения в план реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории города принял маслихат Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Параметры зданий, расположенных южнее Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, проспекта Саина, улицы Жандосова (от проспекта Саина до границы города), определить не более трех этажей плюс цокольный этаж для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли, за исключением строительства объектов здравоохранения и образования, но не более 15 метров", - говорится в тексте документа, опубликованного на портале "Открытые НПА".

 
Также в указанном квадрате не допускается деление земельных участков с целевым использованием для сельскохозяйственного назначения и строительство зданий малой этажности в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более.
 

Вышеуказанные нормы не распространяются на перепланировку (переоборудование, перепрофилирование), реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт жилых домов всех типов и объектов предпринимательской деятельности, осуществляемых в пределах существующих параметров", - подчеркивается в документе. 

 
Что касается зданий, расположенных южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Яссауи, западнее Восточной объездной дороги (ВОАД), их этажность не должна превышать 6-9 этажей для всех видов застройки с максимальной высотой не более тридцати пяти метров до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли.
 
Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.  

Ранее сообщалось, что в Алматы снесут незаконно построенный 12-этажный многоквартирный дом. 

Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. 
 

Дворцу школьников передали подарок от президента

26.03.2022, 12:11 4516
Дворцу школьников передали подарок от президента
Фото: telegram/БОРТ№1
АЛМАТЫ. 26 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев передал в дар Дворцу школьников в Алматы новый школьный автобус. На нем планируется возить детей на различные конкурсы, соревнования и фестивали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Автобус отвечает всем современным требованиям и рассчитан для комфортной езды, в том числе для поездок на дальние расстояния при различных погодных условиях. Помимо систем кондиционирования и отопления, автотранспорт оснащен 4 камерами видеонаблюдения, кнопкой оповещения водителя об остановке, пандусом для людей с особыми потребностями и другими удобствами", - сообщили в акимате Алматы. 

 
Также во время визита во Дворец школьников президент поручил акимату Алматы до 15 декабря 2023 года в рамках модернизации обсерватории обеспечить установку современного профессионального телескопа.
 

Метель на севере и дождь на юге прогнозируют синоптики в субботу

26.03.2022, 09:30 7796
Метель на севере и дождь на юге прогнозируют синоптики в субботу
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки. На севере, востоке страны - преимущественно в виде снега, ночью на юго-западе, днем на юге, юго-востоке республики - сильный снегопад и дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на западе страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, северо-западе, востоке - низовая метель", - сообщает Казгидромет. 

 
Днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, ночью и утром в горных районах ожидается туман, днем на востоке области усиление ветра 15-20, с порывами до 25 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юге области - гроза, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, временами порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
Днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, на севере, западе, в горных и предгорных районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на севере области и в горных районах порывы до 25 метров в секунду. 
 
На севере Кызылординской области ожидается туман, ночью - гололед, ночью на севере, в центре, днем в центре, на юге области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается гололед, на западе, юге области - туман, днем на севере области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем с низовой метелью, ночью и утром на востоке, юге области - туман. 
 
На юге Карагандинской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман, гололед. 
 
В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке, днем на юге ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на севере, востоке с низовой метелью. 
 
Ночью на севере Павлодарской области ожидаются усиление ветра до 18 метров в секунду, с низовой метелью, на западе области - туман. 
 
На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью, на западе, юге области - туман. 
 
На юге, юго-востоке Актюбинской области ожидается гололед, на севере, юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской, западе Атырауской областей ожидается туман. 
 

Скорый поезд Алматы - Ташкент запустят со 2 апреля

26.03.2022, 09:05 8256
Скорый поезд Алматы - Ташкент запустят со 2 апреля
Фото: КТЖ
АЛМАТЫ. 26 МАРТА - Регулярный скорый поезд "Тальго" сообщением Алматы - Ташкент запустят со 2 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Первый пассажирский поезд международного назначения начнет курсировать в Республику Казахстан сообщением Нукус - Бейнеу - Нукус с 1 апреля текущего года", - сообщается на сайте "Узбекистанские железные дороги". 

 
Кроме того, начиная со 2 мая 2022 года три раза в неделю организовывается регулярный скорый поезд №1/2 сообщением Алматы-2 - Ташкент - Алматы-2 ("Тальго-Тульпар").
 

С железнодорожного вокзала "Ташкент-Центральный" в Казахстан данный поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с железнодорожного вокзала "Алматы-2" в Узбекистан - по понедельникам, средам и субботам", - сообщает сайт. 

 
Отметим, что возобновление железнодорожного сообщения с другими странами ближнего зарубежья также будет поэтапно открываться по согласованию сторон.
 
Билеты можно приобрести в электронном формате и в железнодорожных кассах.


 

В Акмолинской области утвержден новый состав общественного совета

25.03.2022, 19:41 18411
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 25 МАРТА - В Акмолинской области обновился состав общественного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Представлять интересы граждан, а также содействовать в решении вопросов будут 31 представитель разнообразных структур бизнеса, СМИ, неправительственных организации и государственных органов, имеющие многолетнийопыт и получившими признание граждан, сообщает управление внутренней политики региона. 
 
Состав совета на трехлетний период утвержден на очередной, VX сессии Акмолинского областного маслихата. 
 
По словам руководителя рабочей группы по формированию общественного совета Ерлаза Жайыкпаева, процедура переизбрания нового состава началась 31 января и состояла из нескольких этапов.
 

Объявление о конкурсном наборе в общественный совет было опубликовано в областных СМИ, на сайте областного маслихата и в социальных сетях 15 февраля 2022 года. Всего поступило 44 заявления. На собеседование допущено 39 кандидатов. Для равных условии требования для всех конкурсантов были одинаковые", - пояснил спикер.

 
Новый состав совета представляют члены трех партий - "Аманат", "Народная партия Казахстана", "Ак жол", неправительственных организаций, бюджетных организаций, в том числе медицины, спорта, ЖКХ, библиотечной системы, профсоюза, СМИ, специалисты юридической сферы, руководитель научного сообщества, руководитель ЭКЦ, представитель банковской сферы, представители бизнеса. Также 9 человек одновременно являются депутатами маслихатов Акмолинской области и города Кокшетау. Средний возраст членов совета 46,5 года.
 
На первом заседании в период обсуждения вопроса создания постоянных комиссий состоялись долгие, активные дискуссии. От отдельных членов совета поступили предложения по проекту плана работы совета на текущий год. 
 
На этом же заседании, проходившем под председательством руководителя рабочей группы по формированию совета, единогласно был избран председатель - Талгат Жунусов, руководитель НИИ регионального развития в сфере АПК КГУ им. Ш. Уалиханова, депутат Акмолинского областного маслихата. 
 
К слову, согласно нормам закона РК "Об общественных советах" от 2 ноября 2015 года, представительство госорганов в совете не может составлять более 33% от общего числа его членов. В новом совете представительство госструктур составляет 6,4%.
 

Жительница Уральска случайно узнала, что числится мертвой

25.03.2022, 17:37 20466
Жительница Уральска случайно узнала, что числится мертвой
Фото: Уралськая неделя
УРАЛЬСК. 25 МАРТА - По официальной версии, жительницу Уральска Асиль Исаеву убили в Перемётном еще 8 марта, провели вскрытие и выдали справку о смерти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Однако женщина жива и теперь не сможет получить пособие на ребенка-инвалида, поскольку значится умершей. Ошибка чиновников обернется для женщины многодневным хождением по инстанциям и потерей денег, сообщает "Уральская неделя".
 
По словам 42-летней Асиль Исаевой, о том, что она "умерла", ей стало известно случайно - обратилась в госорганы за оформлением АСП, но ей сообщили, что она не прописана в городе, и направили в центр обслуживания населения, чтобы она вновь прописалась. В ЦОНе ей сказали, что не могут прописать, потому что женщины нет в базе физических лиц, не назвав при этом причины.
 

Вышла из ЦОНа, и тут мне звонит медсестра из поликлиники и говорит, что у нее есть результаты вскрытия и заключение судебных экспертов. Сказать, что я была в шоке, - не сказать ничего. Я по своим каналам неофициально узнала, что я "умерла" криминально, якобы меня убили в селе Перемётном Байтерекского района еще 8 марта", - рассказывает женщина.

 
Асиль Исаева написала жалобу на имя прокурора Западно-Казахстанской области. Ей сказали обратиться к судебному эксперту Анастасии Ищенко, которая выдавала заключение о смерти. В центре судебных экспертиз директор признался, что произошла ошибка в цифрах ИИН. На самом деле в Перемётном умер мужчина 1971 года рождения.
 

Пообещали исправить ошибку, просили извинения, сказали, что в ЗАГС ходить не нужно, сделают все сами. Тем не менее я буду требовать возмещения причиненного мне вреда, не оставлю это просто так. Теперь мне придется заниматься волокитой, и еще не известно, смогу ли я получить пособие на ребенка за март", - говорит Асиль Исаева.

 
Пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айнагуль Сукпусунова подтвердила информацию о том, что женщина числится мертвой, и пояснила, что данные в ЦОН отправляла не поликлиника, а центр судебных экспертиз.
 

Жители Балхаша не хотят присоединяться к новой области

25.03.2022, 12:20 26641
Жители Балхаша не хотят присоединяться к новой области
Фото: Depositphotos
БАЛХАШ. 25 МАРТА - Жители Балхаша не хотят присоединяться к новой Улытауской области. Они хотят подчиняться Караганде и составили по этому поводу специальную петицию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Петицию подписали почти 10 тысяч человек. Ранее Балхаш уже входил в Джезказганскую область, пока ее не упразднили и не соединили с Карагандинской. 
 

Город Жезказган расположен почти в два раза дальше, чем город Караганда. И очень многие жители города Балхаша - пожилые, люди, у которых какие-то проблемы со здоровьем, они просто элементарно не выдержат дорогу от Балхаша до Жезказгана", - цитирует телеканал КТК жительницу Балхаша Ирину Рожкову.


 
Жители Балхаша много лет ждут завершения строительства автобана, ведущего в Караганду: тогда путь до областного центра будет занимать примерно два часа. 
 
Местные власти о петиции знают и пообещали донести ее суть до тех, кто будет определять границы, которые еще не обозначили. 
 
Новые области в Казахстане появятся к концу первого полугодия.

 

Грубое отношение воспитателя к детям попало на видео в Карагандинской области

25.03.2022, 10:07 27286
КАРАГАНДА. 25 МАРТА - Камера видеонаблюдения запечатлела момент, как воспитатель ясельной группы детского сада в городе Абае раздает детям подзатыльники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как говорится в посте, опубликованном в паблике skandal_krg в Instagram, видео грубого обращения воспитателя с детьми прислала мама, чей ребенок ходит в эту группу.
 

Сегодня посмотрели видео с камер, были шокированы происходящим", - пишет читательница.

 
 

По факту публикации в настоящее время проводятся мероприятия по установлению потерпевших и обстоятельств произошедшего", - прокомментировали инцидент в пресс-службе ДП Карагандинской области.

 
Дополнено:

Позже в полиции сообщили, что на воспитательницу заведено уголовное дело.
 

Данный факт зарегистрирован в УП Абайского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - отметили в полиции города.

 
В ходе досудебного расследования полицейские установили 20-летнюю подозреваемую, которая дала признательные показания. Ведется расследование, информирует Polisia.kz.
 
Двухлетнюю девочку избили в детсаду Нур-Султана. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов