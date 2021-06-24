В магазинах люди видят другую картину: в Nur Otan предложили меры по стабилизации цен

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Меры по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, а также вопросы упрощения доступа казахстанских товаропроизводителей к потребителям обсудили на внеплановом заседании Республиканского общественного совета по развитию экономики и поддержке предпринимательства при партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наши госорганы заявляют, что инфляция в стране составляет 7,5%, но на рынках, в магазинах люди видят совсем другую картину. С начала текущего года по 17 из 19 социально значимых товаров цены значительно выросли. Больше всего подорожали морковь и картофель - на 69-73%, масло подсолнечное - на 19%, лук, сахар, крупу гречневую - на 9-10%, молоко, муку - на 2-3%", - отметил председатель Совета, депутат мажилиса парламента Аманжан Жамалов.

Одним из факторов, влияющих на увеличение стоимости продуктов питания, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров назвал деятельность посредников.

Картофель сегодня стоит 150 тенге на поле, на торговой полке - 300-350 тенге. То есть посредники накручивают стоимость, хотя торговая надбавка не должна превышать 15% закупочной цены. Здесь должны дорабатывать местные исполнительные органы", - подчеркнул А. Сапаров.

Председатель Совета обратил внимание на необходимость обеспечения продовольственной безопасности в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях, где, по прогнозам синоптиков, ожидается сильная засуха.

В свою очередь, Айдарбек Сапаров заверил членов Совета, что данный вопрос находится на контроле Министерства сельского хозяйства.

В качестве инструментов по стабилизации цен председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин предложил внедрить механизм прогнозирования цен, осуществлять предварительную подготовку к сезону дефицита плодоовощной продукции по аналогии с подготовкой к отопительному и паводковому сезону за 2-3 месяца, а также стимулировать создание социальных магазинов либо специальных отделов в существующих торговых сетях.

Член Совета, директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев, указал на необходимость прогнозирования инфляции, что позволит производителям планировать объемы производства.

Наряду с этим, члены Совета обсудили работу по созданию сети оптово-распределительных центров, которые призваны обеспечить доступ сельхозтоваропроизводителей к инфраструктуре долгосрочного хранения продукции, а также снизить транспортные, логистические и торговые издержки за счёт прямой связи производителей и клиентов сети.

По данным Министерства торговли и интеграции, в 2021 году планируется начало строительства пяти оптово-распределительных центров и модернизация двух существующих.

В свою очередь, Аманжан Жамалов указал на высокую стоимость проекта, которая, по расчетам 2020 года, достигает 413,8 млрд тенге при том, что изначально создание всех 24 оптово-распределительных центров оценивалось в 237,5 млрд тенге. По его мнению, стоимость проекта и длительные сроки его реализации не гарантируют снижения цен на продукты, в том числе сезонных ценовых колебаний.

По итогам заседания был выработан ряд рекомендаций центральным и местным исполнительным органам, среди которых борьба со спекулятивным повышением цен, стимулирование личных подсобных хозяйств увеличивать посевные площади, проработка провоза фур с продовольствием на границе в ускоренном режиме, составление баланса производства имеющихся запасов и потребления продовольственных товаров и другие.

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