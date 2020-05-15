В Махтааральском районе Туркестанской области ведется очистка территории

Чтобы не допустить заражения окружающей среды, прежде всего необходимо уничтожить погибший при наводнении крупный и мелкий скот. Для этого из столицы доставили специальную печь с температурой 1200 градусов. Уже сожгли 908 голов домашних животных. Из них 856 голов мелкого рогатого, 39 крупных голов, 7 лошадей и 6 верблюдов", - сообщили в Региональной службе коммуникаций Туркестанской области.
Очищенные территории обеззараживают при помощи 219 тонн специальных медикаментов. Они удаляют вредные отходы с неприятным запахом. В настоящее время доставлено 100 тонн лекарств.
В течение 5 дней планируют провести уборку территории площадью 4 млн 188 тыс. квадратных метров. Во всех работах задействована специальная техника", - сообщил главный специалист отдела организации ветеринарных мероприятий управления сельского хозяйства Туркестанской области Арман Тагаев.
Большинство трупов скота приходится на Республику Узбекистан, поэтому данных о вакцинации животных не имеется. Из-за этого возникла угроза распространения болезни. Для профилактики в данной местности уничтожают бродячих собак, которые питались мясом падших животных. Кроме того, рыбная инспекция проводит лабораторные исследования. Не допускается лов рыбы до выяснения результатов исследования. Во всех этих работах задействована спецтехника", - сообщили в РСК.
Стоит отметить: по данным управления сельского хозяйства, очагов сибирской язвы не зарегистрировано.
Напомним, 1 мая текущего года из-за аварии на Сардобинском водохранилище в соседнем государстве пять населенных пунктов Махтааральского района Туркестанской области оказались в зоне подтопления. В первые сутки в безопасную зону было эвакуировано 5400 местных жителей. Всего же из-за риска подтопления эвакуировали более 31 тыс. жителей.
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