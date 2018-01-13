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В Мангистауской области у браконьеров изъята рыба, занесенная в Красную книгу13.01.2018
Общество  09:41

Актау. 13 января. Kazakhstan Today - В Мангистауской области у браконьеров изъята рыба, занесенная в Красную книгу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет, 11 января 2018 года при проведении рейдовых мероприятий инспекторами отдела Тупкараганской инспекции лесного хозяйства и животного мира на проселочной дороге, ведущей с моря с местности Бегейлигали Тупкараганского района Мангистауской области, были остановлены для осмотра два автомобиля марки УАЗ и один автомобиль марки "Нива".

"При осмотре салона автомобиля марки УАЗ обнаружена рыба осетровых видов, видового состава "Осетр" в количестве 22 штуки и рыба частиковых видов, видового состава "белорыбица" 1 штука, занесенная в Красную книгу Республики Казахстан", - написал пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.

Кроме того, по его информации, при осмотре второго автомобиля марки УАЗ обнаружено и изъято 11 рыб осетровых пород.

"При осмотре автомобиля марки Нива обнаружено следующее: подвесной лодочный мотор "Тахацу", рыбацкий костюм, приспособление для производства траления, деревянная палка для глушения рыбы и крючки для выпутивания рыбы из сетей", - говорится в сообщении.

На место задержания была вызвана оперативная группа ОВД Тупкараганского района, которым переданы все собранные материалы.

По данному факту возбуждено уголовное дело в ОВД Тупкараганского района.
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