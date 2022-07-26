В Мангистауской области 12 машин с туристами увязли в грязи после ливня

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - В ходе брифинга заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев ответил на вопрос, нужны ли будут водителям электросамокатов права и сколько лет должно быть управляющему, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жандос Мураталиев отметил, что в законе о дорожном движении будет прописано, кто считается водителем электросамоката, какими он обладает правами и обязанностями.

Наличие водительского удостоверения при управлении электросамокатами требоваться не будет", - сказал спикер.

При этом он отметил, что при выезде на электросамокате на проезжую часть, велополосу, полосу общественного транспорта или тротуар у управляющего электросамокатом должно быть достижение 16-летнего возраста.

Также он добавил, что электросамокаты должны быть оснащены фарами или катафотами для езды в темное время суток.



