В Мангистауской области православное кладбище восстановили после набега вандалов

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Усть-Каменогорск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Медицинский центр заплатит жительнице Восточно-Казахстанской области полмиллиона тенге в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб и моральный вред, сообщает пресс-служба Курчумского областного - Медицинский центр заплатит жительнице Восточно-Казахстанской области полмиллиона тенге в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб и моральный вред, сообщает пресс-служба Курчумского областного суда





Курчумским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску К. к Ж. о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба.





Женщину не записывали на прием в медицинском центре, с которым она заключила договор на лечение хронического заболевания на протяжении шести месяцев, со ссылкой на отсутствие свободных мест. Она лично обратилась к руководству клиники, но ей было отказано в приеме и возврате денег. Охрану попросили вывести женщину из здания. Работавший в медцентре охранник причинил легкий вред здоровью. Истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, так как претерпела физическую боль и чувство унижения. На лечение ею были затрачены деньги, о чем были представлены подтверждающие документы.





В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению о разрешении спора в порядке медиации.





Суд утвердил соглашение, согласно которому ответчик признает иск и оплачивает сумму в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда в размере 500 000 тенге.