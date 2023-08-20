В Мангистауской области введут веерное отключение электроэнергии

Веерные отключения будут применяться до момента устранения аварии на энергоблоках МАЭК

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Актау. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области в ряде населенных пунктов будет применен метод веерного отключения электроэнергии. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.





Напомним, 13 августа в связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока № 3 и вынужденной остановкой энергоблока № 1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребления электрической энергии. В регионе был развернут оперативный штаб под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб.





В ночь с 13 на 14 августа в ходе работы оперативного штаба был рассмотрен вопрос по обеспечению электроэнергией объектов первой категории (социальные и объекты жизнедеятельности).





Для пропорционального снабжения электроэнергией населенных пунктов региона решено применить временные отключения веерным способом. Это означает, что согласно зонам будет проводиться циклическое отключение потребителей от электросети продолжительностью от 3 до 5 часов с целью ограничения объема потребляемой энергии. Данная мера будет применяться до момента устранения аварии на энергоблоках "МАЭК", - уточнили в центре.





Сообщается, что в настоящее время принимаются меры по безопасному ограничению промышленных объектов в пользу подачи электроэнергии для бытовых потребителей.





Оперативным штабом принимаются все меры для скорейшего возобновления подачи электроэнергии в регионе", - подчеркнули в ведомстве.





Первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев поручил ответственным лицам организовать слаженную работу всех коммунальных служб, а также поручил провести разъяснительную работу среди промышленных потребителей и населения о разумном и экономном потреблении электроэнергии до устранения аварии на энергоблоках "МАЭК".





Дополнено 14.08.2023, 16.50





На заводе сообщили, что, учитывая сложившийся в регионе дефицит электроэнергии, руководство компании "КазАзот" приняло решение направить электроэнергию в пользу бытовых потребителей, сообщает lada.kz.





Сейчас завод "КазАзот" выдает в сеть 24 Мегаватт-час электроэнергии. После полной остановки производства выдача электроэнергии в сеть увеличится до 29÷30 Мегаватт-час. Остановка производства проводится поэтапно. Вчера, 13 августа, на заводе начата остановка цеха сложных минеральных удобрений. Сегодня ночью, 14 августа, были остановлены цех сложных минеральных удобрений, цех слабой азотной кислоты и производство аммиака", - сообщили в компании.





Как сообщалось ранее, в пятницу в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК.





В связи с аварийным отключением подачи электроэнергии со стороны ТОО "МАЭК" произошел выброс нитрозного газа в атмосферу на заводе "КазАзот".





В начале июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.





Для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем правительство примет ряд неотложных и системных мер. В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д.



